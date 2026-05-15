Nausėda dėl baltarusiškų trąšų: nėra jokio spaudimo

„Nėra jokio spaudimo“, – lankydamasis Padvarionių pasienio užkardoje penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui trečiadienį uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažinus, kad iš JAV pusės vis tik atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.
Apie tai BNS patvirtino keli frakcijos posėdyje dalyvavę socialdemokratai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
BNS šaltinių teigimu, ministras posėdyje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti.
Pats K. Budrys ketvirtadienį žurnalistams atsisakė patvirtinti uždarame socdemų frakcijos posėdyje pasakytus žodžius, bet sakė, kad iš JAV pusės esama „papildomo aktyvumo“ trąšų tranzito klausimu.
„Taip, mes kartas nuo karto apsikeičiame informacija, kai ką papasakojame mūsų draugams amerikiečiams, jie taip pat pristato savo požiūrį į Baltarusiją. Taip, pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, kad artimiausius, na, dabar jau ne 12 mėnesių, o devynis mėnesius mes praktiškai turime tebegaliojančias ir pratęstas Europos sankcijas“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Kadangi tai yra Europos sankcijos, o ne nacionalinės sankcijos, nieko čia pakeisti mes net ir norėdami negalėtume. Ar mes norime keisti? Na, aš manau, kad turime pakankamai daug požymių, rodančių, kad Baltarusijos režimas nekeičia savo esmės, kad ir toliau aktyviai talkina Rusijai, todėl tikrai visose diskusijose, jeigu tokios kiltų štai praėjus tiems devyniems mėnesiams Europoje ir jeigu situacija nepasikeistų, aš pasisakyčiau už tų sankcijų pratęsimą“, – pridūrė jis.
Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog Baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos.
„Nors tokia tikimybė yra labai maža, bet aš jos visiškai neatmesčiau ir mes esame visada pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su Amerikos partneriais sprendžiant šiuos klausimus“, – kalbėjo G. Nausėda.
BNS rašė, kad Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, reaguodama į žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių.
Nepaisant to, Lietuva trąšų tranzitui ribojimus tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
