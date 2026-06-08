Nuo liepos siūloma branginti apie 18 proc. valstybės rinkliavų

„Pasibaigus kalendoriniams metams Vyriausybė, atsižvelgdama į faktinį paslaugų teikimo išlaidų pasikeitimą, perskaičiuoja ir patikslina valstybės rinkliavos dydžius“, – sakoma aiškinamajame rašte.
116 planuojamų keisti rinkliavų susiję su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos paslaugomis (pavyzdžiui, branduolinės saugos licencijų išdavimu), 142 – Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų paslaugomis (licencijų, susijusių su vaistinių preparatų gamyba ir prekyba, radioaktyviųjų medžiagų ar atliekų vežimu), 27 – su leidimais atidaryti lošimo namus, organizuoti lošimus.
Teisingumo ministerija, pavyzdžiui, atsižvelgusi į Savivaldybių asociacijos rekomendacijas, siūlo iki 70 eurų (vietoje 30 eurų) padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje.
Rinkliava už prašymą atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50 eurų, už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje – 220 eurų vietoje 160 eurų.
Vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimas brangtų nuo 13 eurų iki 25 eurų.
Rinkliava už maisto produkto, įtraukto į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties patikrinimą siektų 100 eurų vietoj 28 eurų.
Kaip nurodo ministerija, paslaugos pabrango arba atpigo pasikeitus reikalavimams, dokumentų išdavimo procedūroms, jų trukmei, taip pat pasikeitus darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms.
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