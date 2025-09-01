 Paskelbė, kur išdygs nauji kariniai objektai

2025-09-03 14:27
BNS inf.

Kazlų Rūdos, Švenčionių ir Kauno savivaldybėse numatoma statyti naujus karinius objektus, trečiadienį jiems žalią šviesą uždegė Vyriausybė.

Ji papildė Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašą.

Į jį įtraukti specialiosios paskirties pastatai Judrarūdės kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje. Anot Krašto apsaugos ministerijos, jie būtini, siekiant užtikrinti Kazlų Rūdos kariniame poligone dislokuojamų karinių vienetų saugumą ir kovinio rengimo galimybes. Ši infrastruktūra bus skirta kariams apgyvendinti, maitinti ir technikai bei ginkluotei saugoti, prižiūrėti.

Taip pat sąrašas papildytas karine infrastruktūra, reikalinga JAV kariams, Švenčionių rajono ir Kauno rajono savivaldybėse.

Švenčionių rajone, šalia Pabradės poligono, bus statoma daugiafunkcinė šaudykla, o 252 ha žemės sklypas Kauno rajone, greta Rokų karinio poligono, reikalingas siekiant sudaryti geresnes sąlygas treniruotis sąjungininkų ir Lietuvos kariams.

Be to, Vyriausybė leido pakeisti paskirtį Krašto apsaugos ministerijos (KAM) patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose – leista juos naudoti „teritorijos krašto apsaugos tikslams“.

Anot ministerijos pranešimo, priimti nutarimai suteikia teisę statyti specialiosios paskirties statinius – nuo karių apgyvendinimo ir maitinimo iki technikos priežiūros bei kitų reikalingų karinės infrastruktūros objektų.

KAM teigimu, per artimiausius ketverius metus planuoja išvystyti 4 mlrd. eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje.

