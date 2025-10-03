Paslaptis atskleista: kaip protingai pasirinkti būsto paskolos palūkanas ir sutaupyti tūkstančius?

Daugiau apie tai kalbėjo „Citadele“ banko Lietuvos būsto paskolų padalinio vadovė Ernesta Markevič.
– Kaip yra skaičiuojamos kintamosios palūkanos ir kas yra fiksuotos?
– Fiksuota palūkanų norma reiškia, kad palūkanų normos nesikeičia visą sutartą laikotarpį. Lietuvoje dažniausiai tai trunka 5 metus. Tai reiškia, kad žmogui įmoka visą laikotarpį nesikeis. Kintamos palūkanos susideda iš maržos ir kintamojo dydžio Euribor. Būtent tas rodiklis Euribor kinta. Jis gali kisti kas 3, 6 arba 12 mėnesių, tai iš tikrųjų šiek tiek susiję su rizika, kad klientas gali neteisingai prognozuoti ir susidurti su rizika dėl didesnių išlaidų.
– Ką lietuviai dažniausiai renkasi?
– Lietuvoje dažniausiai klientai renkasi kintamas palūkanų normas, nes šiuo metu yra mažos palūkanos, Euribor yra mažėjimo periode. Jau šiek tiek yra sustoję, dėl to visgi renkamasi kintamas palūkanas.
– Ar tai pačiai paskolai galima keisti pasirinkimą? Pavyzdžiui, jeigu pasiėmei iš banko paskolą nekilnojamajam turtui pirkti ir vėliau nori, kad tos palūkanos būtų arba fiksuotos, arba kintamos?
– Be abejo, praėję visą paskolos laikotarpį žmonės gali keisti palūkanų normą tiek iš fiksuotų į kintamas, tiek atvirkščiai, tiek palūkanų kitimo dydį – nuo 3 iki 12 mėnesių.
– Skamba panašiai, kaip akcijų biržoje.
– Ne, iš tikrųjų, kiekvieną sprendimą priimant tikrai rekomenduojame kreiptis į banką ir pasitarti su specialistu, įvertinti tiek galimus mokesčius už sąlygų keitimą, tiek įvertinti savo finansinę situaciją, rizikas. Ar labiau aktualus yra stabilumas ir ta ramybė, ar visgi norima pasinaudoti ta mažėjančia palūkanų norma ir šiek tiek trumpuoju laikotarpiu sutaupyti.
– Pakalbėkime apie, pavyzdžiui, kintamąsias palūkanas – kokiomis aplinkybėmis, kokį gyvenimą gyvenantiems dabar geriau būtų pasirinkti būtent kintamąsias?
– Tokio teisingo atsakymo, kam geriau rinktis kintamas palūkanas, tikrai nėra. Turime įvertinti, ar nebijome rizikos, kad palūkanos gali šiek tiek padidėti. Visuomet reikia įsivertinti, kas būtų, jeigu palūkanos padidėtų 1 ar 2 proc., pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, kokiame šiuo metu etape yra Euribor. Jeigu jis yra mažėjimo etape ir nesitikima jo pakilimo, tikrai galima svarstyti apie kintamas palūkanų normas. Jeigu norima to finansinio stabilumo, yra prognozė, kad palūkanos kils, tikrai galima pasvarstyti ir apie fiksuotą palūkanų normą.
– Pasakokite, kaip protingai rinktis ir kaip sutaupyti, nes netinkamas pasirinkimas gali kainuoti šimtus arba tūkstančius eurų per visą paskolos mokėjimo laikotarpį.
– Tikrai taip. Pirmiausias patarimas žmonėms būtų pasilyginti bankų pasiūlymus tiek su kintama, tiek su fiksuota palūkanų norma, pasižiūrėti, kaip jie skiriasi – kiek sumokėsite palūkanų per visą paskolos laikotarpį. Antras patarimas – tikrai pasižiūrėti, kokios visgi yra prognozės Euribor, nes tikrai viešoje erdvėje matome nemažai įvairių specialistų šia tema pasisakančių. Didžioji dalis teigia, kad šiuo metu palūkanos nesikeis ir bent jau kurį laiką liks stabilios. Tikrai remtis savo asmenine situacija, o ne klausyti, ką kaimynai ar draugai šiuo metu ima.
– Ar nėra banko interesas irgi duoti būtent vieną būdą, o ne kitą? Tarkime, kad žmogus neimtų fiksuotos, o imtų būtent kintamąsias?
– Banko intereso šioje vietoje nėra. Banko atstovai visą laiką tikrai linkę patarti, įsigilina į kiekvieno žmogaus asmeninę situaciją ir tokiu metu tikrai suteikia visas galimybes klientams pasirinkti.
– Ar kainuoja pasirinkimų keitimas, kai esi jau ėmęs paskolą ir persigalvojai, pavyzdžiui, nori dabar fiksuotų palūkanų? Kiek paprastai tai gali kainuoti pačiam žmogui, nes gal net ir neapsimokės?
– Tikrai reikia įsivertinti galimus papildomus kaštus, kiekvienas sąlygų keitimas gali kainuoti. Tikrai priklauso nuo konkrečios kredito sutarties. Prieš priimant sprendimą keisti, reikia būtinai pasitarti su banko atstovu.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokia ta suma gali būti?
– Palankiausia iš tikrųjų kreiptis dėl palūkanų keitimosi būtent tada, kai artėja palūkanų keitimosi data – tuo metu bus mažiausias mokestis.
– Jeigu mažėjant Euribor, bankas nesutiks mažinti palūkanų, ką rekomenduotumėte klientui?
– Bankas tikrai atsižvelgia į kiekvieno kliento situaciją ir, matyt, turi tam tikrų priežasčių, kodėl gali nesutikti. Dažniausiai, didžiąja dalimi, pasitarus su atstovu gausite teigiamą atsakymą dėl palūkanų keitimosi.
Naujausi komentarai