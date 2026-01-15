Patarė, kaip neiššvaistyti gautų pinigų

– Staiga gauta didelė pinigų suma dažnai sukelia euforiją. Ar tai tik iliuzija ir kas nutinka, kai emocijos ima viršų?
– Mokslininkai yra įrodę, kad gauti pinigai, įsigytas daiktas ar net naujas drabužis sukelia laimės jausmą – išsiskiria laimės hormonai, jaučiamės apdovanoti. Dėl to neretai, prastos nuotaikos vedini, ieškome būdų save „apsidovanoti“. Tačiau šis jausmas dažniausiai yra trumpalaikis, todėl svarbu ne tik gera emocija čia ir dabar, bet ir ilgalaikė finansinė savijauta.
– Sulaukus didesnės pinigų sumos, kokie būtų svarbiausi patarimai, kad ji nebūtų iššvaistyta impulsyviai?
– Pirmas ir labai svarbus žingsnis – stabtelėti. Laikas yra didžiausias sąjungininkas priimant finansinius sprendimus. Dažnai rekomenduojamos 24 valandos leidžia nusiraminti, pasitarti su artimaisiais ar specialistais, palyginti pasiūlymus ir suprasti, ar pirkinys iš tiesų reikalingas. Toks planavimas padeda suvaldyti emocijas ir racionaliau paskirstyti pinigus, o kartais – net dalį jų atidėti.
– Ką daryti tiems, kurie turi skolų ir žino, kad netrukus gaus pinigų, pavyzdžiui, iš pensijų fondo?
– Skolos yra labai skirtingos. Jei tai pradelsti įsiskolinimai, jie vis tiek bus išieškomi, todėl jų dengimas dažnai tampa neišvengiamas. Jei kalbame apie paskolas, lizingą ar būsto kreditą, verta pasverti palūkanas ir palyginti skirtingus scenarijus. Galima paprastai paskaičiuoti: kiek uždirbčiau laikydamas pinigus indėlyje ir kiek sutaupyčiau grąžinęs paskolą. Brangios vartojimo paskolos ar greitieji kreditai dažnai reikalauja greitesnių sprendimų.
Patarimas nieko nekainuoja, bet gali padėti išvengti brangių klaidų.
– Staiga praturtėję žmonės dažnai sulaukia didesnio aplinkinių dėmesio. Kaip elgtis tokiose situacijose?
– Finansiniai klausimai nėra veltui laikomi intymiais. Ne visada verta dalintis informacija apie gautas sumas ar netikėtus pirkinius. Socialiniuose tinkluose tokia informacija gali tapti signalu tiek pažįstamiems, tiek sukčiams. Kuo daugiau viešumo, tuo didesnis pažeidžiamumas.
– Kokius esminius žingsnius rekomenduotumėte žmogui, gavusiam, tarkime, nuo tūkstančio iki kelių tūkstančių eurų?
– Pirmiausia – neskubėti. Įsivertinti situaciją, paskaičiuoti, apsvarstyti skolas, investavimo galimybes ir nepasiduoti impulsyviems sprendimams. Pinigus svarbu laikyti saugiai. Didesnių sumų nereikėtų laikyti grynaisiais – geriau pasirinkti draustas finansines priemones, pavyzdžiui, indėlį, kol sprendimas taps aiškus. Jei suma reikšminga, visada verta pasitarti su finansų specialistais. Patarimas nieko nekainuoja, bet gali padėti išvengti brangių klaidų.
