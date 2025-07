Pramonės produkcijos kainos mažėja?

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 2,9 proc., (be rafinuotų naftos produktų – 0,9 proc.), ne Lietuvos rinkoje – sumažėjo 2,6 proc. (be rafinuotų naftos produktų – padidėjo 1,6 proc.), skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Per mėnesį – birželį, palyginti su geguže – kainos padidėjo 0,5 proc. (be rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,2 proc.).

Bendram kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas (4,3 proc.) bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo kainų sumažėjimas (4 proc.).

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 0,2 proc. (be rafinuotų naftos produktų – 0,9 proc.), ne Lietuvos rinkoje – padidėjo 1 proc. (be rafinuotų naftos produktų – 0,4 proc.).

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 2,3 proc., ne euro zonos rinkoje – 2,8 proc., o per mėnesį – atitinkamai augo 0,5 proc. ir 1,5 proc.