Prašo primokėti už jau nupirktą kelionę? Viskas priklauso nuo vieno dalyko

Ar toks Europos komisijos pareiškimas ką nors reiškia kelionių organizatoriams Lietuvoje, aiškino Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
– Ką reiškia toks Europos Komisijos pareiškimas ir ar tai ką nors keičia?
– Šis Europos Komisijos pareiškimas yra susijęs su tuo, kad turime eilę taikomų europinių teisės aktų tiek dėl bilietų, tiek dėl to, jeigu keleivis dėl kažkokių priežasčių negali tęsti kelionės – įvairios kompensacijos numatytos. Taip pat turime teisės aktus ir dėl kelionių organizavimo, kai parduodami ne vien tik lėktuvo bilietai, bet taip pat ir viešbučiai, organizuotos kelionės. Tai Europos Komisijos išaiškinimas yra skirtas tam, kad visiems būtų aišku, kaip Europos Komisija mato šių teisės aktų įgyvendinimą. O Europos Komisija, tam tikra prasme, yra įvairių europinių teisės aktų prižiūrėtoja. Dėl to tas išaiškinimas yra pakankamai svarbus. Kita vertus, jis tik primena tai, kas jau egzistuoja teisės aktuose, ir tai, kas egzistuoja, turi būti vykdoma.
– Ar tai gali galioti tik oro linijoms, ar tai turėtų galioti ir kelionių organizatoriams?
– Yra šiek tiek skirtingi dalykai, jeigu jau žiūrint grynai iš teisinės pusės, kas yra taikoma oro linijoms, kas yra taikoma kelionių organizatoriams, bet tas Europos Komisijos išaiškinimas yra susijęs su abiem aspektais. Kadangi teisės aktai skirtingi, tai ir traktavimas truputėlį kitoks.
– Ką dabar daryti tiems vartotojams, kurie laukia vasaros atostogų ir sako, kad jau kelis kartus pabrangino, ir neaišku, galbūt dar pabrangins? Tiesiog susimokėti ir laukti po to kažkokio atoveiksmio iš Europos Komisijos? Galbūt Europos Komisija imsis kažkokių sankcijų tiek prieš oro linijas, tiek prieš kelionių organizatorius?
– Jeigu kalbame apie kelionių organizatorius, tai šiuo atveju viskas priklauso nuo to, kokia yra sutartis tarp kliento, tarp vartotojo ir to kelionių organizatoriaus. Ar toje sutartyje yra numatyta galimybė didinti kainą dėl to, kad pakilo degalų kainos, ar kažkaip kitaip tai yra suformuluota. Tai čia yra visa esmė.
Šiek tiek kitaip yra tuomet, kai tai nėra kelionių organizavimas, o tiesiog lėktuvo bilietas, nes kai tai yra lėktuvo bilietas, tada tai, ką nusipirkai, tokia ta kaina ir yra, ir jos keisti galimybės nėra. Ir jeigu kažkaip neįvykdomas tas skrydis, tokiu atveju, kaip ir kitais atvejais, kai dėl kažkokių priežasčių nepavyksta išskristi, iš principo klientas, keleivis, turi galimybę gauti arba kompensaciją, arba būti kažkaip kitu maršrutu nukreiptas ir panašiai. Toks standartinis paketas galioja. Tai štai tokia truputėlį skirtinga situacija kelionėms, kur tikrai reikia įsiskaityti į pasirašomos sutarties nuostatas, ir šiek tiek kitaip, kai perkame tik lėktuvo bilietus.
– Vartotojų teisių apsaugos tarnyba sako, kad jau gavo pirmuosius skundus. Yra keletas skundų būtent dėl branginamų kelionių, bet kol kas viskas sprendžiama pavieniui. Nėra taip, kad grupės žmonių problemos būtų imamos kaip viena ir sprendžiamos kartu. Tai užtrunka ilgai, neaišku, kaip baigsis – vieniems galbūt bus palankus sprendimas, kitiems gal nepalankus. Ar čia Europos Komisija irgi gali kuo nors padėti tiems vartotojams ir kažkaip imtis bendrai svarstyti tokį klausimą, o tada kaip nurodymą visai bendrijai išsiųsti?
– Manau, kad Europos Komisija jau padeda pateikdama tokį išaiškinimą, nes jis aiškiai išdėsto poziciją, kaip turėtų būti skaitomi atskiri teisės aktai. Ir man atrodo, kad tai turėtų labai stipriai palengvinti kiekvieno ginčo išsprendimą. Tada jau nebereikia ginčytis, kaip iš tikrųjų turėtume matyti, nes pakankamai viskas yra aišku ir suprantama. Jeigu sutartyje nebuvo, pavyzdžiui, numatytas kainos pakėlimas, tai vadinasi, kad ji ir neturėtų, ir negalėtų būti keliama.
