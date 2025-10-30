Premjerė sako suprantanti vežėjų problemas, bet...

„Viskas suprantama, kad sukelia tai nepatogumų vežėjams, tačiau šiuo atveju nelabai yra alternatyvų, kaip kitaip elgtis“, – BNS ketvirtadienį sakė Latvijoje viešinčios I. Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Su vežėjais tikrai bus palaikomas ryšys ir tikimės, kad ši situacija labai ilgai neužsitęs, tačiau šie veiksmai buvo būtini“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Susiekimo ministerija BNS perduotame komentare antrino, kad uždaryti sieną buvo būtina, tačiau pabrėžė, jog vėžėjai gali pasinaudoti sienos kirtimo išimtimis – grįžtantiems Lietuvos piliečiams bei leidimą gyventi Lietuvoje turintiems užsieniečiams.
Lietuvai trečiadienį mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija ir keliems šimtams Lietuvos transporto įmonių vilkikų negalint grįžti į šalį, Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ paragino Vyriausybę kartu su verslo atstovais skubiai ieškoti sprendimo.
Pasak „Linavos“, situacija yra kritinė – eilės formuojasi ir Latvijos bei Lenkijos pasienyje su Baltarusija, o dalis vilkikų priversti ieškoti aplinkinių kelių. Jos teigimu, tai reiškia papildomas sąnaudas ir trikdo tiekimo grandines, be to, vairuotojai ilgą laiką laukia be aiškios informacijos, o dalis jų patiria aprūpinimo ir poilsio problemų.
I. Dobrovolskas savo ruožtu aiškino, jog premjerė „iš esmės mato ir supranta“ vežėjų sunkumus, tačiau prašo jų supratimo.
„Tiesiog taip elgiantis Lukašenkos režimui nėra alternatyvų, išskyrus tas, kurias jau daro Vyriausybė. Šiuo atveju tai yra ir sienų uždarymas, ir kitos priemonės. tačiau šie veiksmai buvo būtini“, – BNS sakė premjerės patarėjas.
Jis teigė dar negalintis pasakyti, ar I. Ruginienė su vežėjais susitiks ir kada tai galėtų įvykti.
BNS rašė, kad Vyriausybė trečiadienį nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija – visiškai uždaromas pasienio punktas Šalčininkai–Benekainys, o eismas per punktą Medininkai–Kamenyj Log yra apribotas – per jį gali vykti tik diplomatai, žmonės su supaprastinto tranzito dokumentu, į Lietuvą grįžtantys Lietuvos piliečiai ir jų šeimos nariai, ES ir NATO valstybių piliečiai ir jų šeimų nariai, užsieniečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje ar humanitarines vizas.
Sprendimą lėmė pastaruoju metu iš Baltarusijos leidžiami meteorologiniai balionai su kontrabandiniais rūkalais – dėl to praėjusią savaitę keturiskart buvo uždaryti oro uostai paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Naujausi komentarai