Premjerė: sprendimus dėl skrydžių į Vilnių priima oro bendrovės

„Šiai dienai pasiūlėme lengvatines ir geriausias sąlygas naktinių skrydžių perkėlimui į Kauno oro uostą, bendrovės svarsto, tam tikros bendrovės pasilieka Vilniaus oro uoste, nes avialinijos sprendžia, ar jiems persikelti, ar ne, kai kas pasilieka, kai kas rimtai svarsto perkėlimą į Kauną“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė I. Ruginienė.
„Kai kas savo skrydžių tvarkaraščius koreguoja, įvairių sprendimų yra. Iš mūsų pusės svarbiausia – pasiūlyti nuolaidas ir geras sąlygas, kad tai būtų patrauklu vežėjams, suprasdami, kad mes tam tikrą finansinę naštą dėl to nešime, bet sprendimą daro vežėjai“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad kontrabandiniams oro balionams iš Baltarusijos pastaruoju metu trikdant Vilniaus oro uosto veiklą, „Finnair“ paskelbė nuo trečiadienio iki kitų metų vasario pabaigos atšaukianti vakarinį skrydį į Vilnių.
Kaip BNS pranešė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas, toks aviakompanijos sprendimas susijęs tik su vienu skrydžiu, o reguliarūs skrydžiai į Helsinkį ir toliau vyks kasdien.
BNS rašė, kad Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ dėl kontrabandinių balionų trikdomo Vilniaus oro darbo nuo lapkričio 20 dienos paankstino dviejų skrydžių laiką.
Dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, dažniausiai vėlai vakare pastaruoju metu teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus, vieną kartą – Kauno oro uosto darbą.
