Prezidentas: Kėdainių tilto atidarymas užtruko ilgokai

Kaip rašė BNS, kelyje Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-Kėdainiai esantis tiltas įgriuvo 2023 metų sausį, dėl kraštinės sijos griūties. Jis buvo uždarytas ir rekonstruojamas nuo 2024 metų rugsėjo, iki tol eismas juo buvo apribotas.
„Yra tas posakis, geriau vėliau negu niekada, bet tiltui turbūt jis netinka. Taip, daugiau kaip treji metai yra ilgokas laiko tarpas, juo labiau žinant, kiek nepatogumų tai sukėlė kėdainiečiams, pirmiausia žmonėms“, – žurnalistams Kėdainiuose sekmadienį sakė G. Nausėda.
„Bet žinote, visa tai priklauso nuo finansų ir kuomet finansų stokojame, kuomet yra labai daug kitų prioritetų, nors ir šis taip pat yra prioritetas, tada tenka ieškoti kūrybinių sprendimų“, – pažymėjo šalies vadovas.
G. Nausėda priminė, kad Seimas šiuo metu svarsto jo inicijuotas Kelių įstatymo pataisas, pagal kurias viešojo ir privataus sektorių partnerystę būtų galima taikyti ne tik statant naujus objektus, bet ir juos remontuojant.
Yra tas posakis, geriau vėliau negu niekada, bet tiltui turbūt jis netinka.
„Aš manau, kad tai labai padės paspartinti procesus tiek avarinės, tiek arti avarinės būklės esančių tiltų visoje Lietuvoje, nes mes turime matyti ne tik Kėdainius, bet ir visą Lietuvą. (...) Dabar svarbiausia kiek galima greičiau pradėti darbus ir tikiuosi, kad reikalai paspartės“, – kalbėjo prezidentas.
Jo teigimu, Kėdainiuose remonto laukia dar du mažesnės reikšmės, bet miestiečiams svarbūs tiltai, juos atnaujinti ketinama iki 2028 metų.
„Kelias, tiltas yra labai svarbūs Lietuvos infrastruktūros objektai, ne tik dėl to, kad žmonėms palengvina gyvenimą, bet ir karinio mobilumo prasme, o šiandien tokią dieną tą turbūt irgi reikia pažymėti“, – sakė G. Nausėda.
BNS skelbė, kad 1962 metais pastatyto sekmadienį po rekonstrukcijos atidaryto tilto būklė pastaraisiais metais iki griūties sparčiai prastėjo dėl jo amžiaus, pasikeitusio eismo intensyvumo.
Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.
Bendra darbų vertė siekė 3,7 mln. eurų (su PVM), juos atliko kelių ir gatvių tiesimo bei remonto bendrovė „Kauno keliai“.
Naujausi komentarai