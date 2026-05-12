Prezidentas tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina

„Esame pasirengę ir labai suinteresuoti naudotis naujausiomis Ukrainos technologijomis ir plėtoti bendrą gamybą su jais“, – gynybos pramonės konferencijoje „Daimex Baltic 2026“ Vilniuje antradienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
Lūkesčius greičiau pereiti prie darbų šalies vadovas pirmadienį išsakė ir Lietuvoje viešėjusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui, buvusiam karinės žvalgybos vadui Kyrylo Budanovui.
„Norime, kad tie gražūs susitarimai, kuriuos pasirašėme anksčiau, būtų pademonstruoti praktikoje, kad turėtume pateikti labai konkrečių pavyzdžių kaip visa tai veikia“, – pabrėžė G. Nausėda.
„Kartais būna tam tikrų biurokratinių kliuvinių ir dalykai nepadaromi taip greitai kaip galėtų, bet svarbiausia, kad politinė valia yra ir tikrai einame į priekį“, – pridūrė jis.
Šalies vadovas paragino visus memorandumus paversti konkrečiais darbais.
„Susidomėjimas (gynybos pramonės investuotojų – BNS) yra ir belieka tik pereiti nuo susitarimo memorandumų pasirašymų prie realių darbų“, – kalbėjo prezidentas.
Vilniuje antradienį prasidėjusioje konferencijoje „Daimex Baltic“ susirinko apie 2 tūkst. dalyvių ir verslų iš 30 pasaulio šalių, bus pasirašyti keturi bendradarbiavimo memorandumai tarp Lietuvos gynybos sektoriaus atstovų ir užsienio įmonių bei organizacijų.
Anot prezidento, Lietuva yra gerai vieta investuoti gynybos pramonei, kadangi ne tik šiam specifiniam verslui taiko mokesčių lengvatas ir supaprastino biurokratines tvarkas, bet ir supranta nacionalinio saugumo svarbą: „Gynybai suteikė aukščiausią valstybinį prioritetą.“
