Prie kaupimo antroje pensijų pakopoje iš viso prisijungė 14 tūkst. žmonių

Per tris pirmuosius pensijų reformos mėnesius prie kaupimo prisijungė 2,3 tūkst. dalyvių, o per balandį po sutarties nutraukimo kaupti sugrįžo dar 11,7 tūkst. gyventojų.
„Savarankiškas investavimas yra sveikintinas, bet ne kiekvienas žmogus moka ar gali tuo užsiimti. Daliai gyventojų reikia sprendimo, kuris veiktų be jų įsikišimo: įmokos pervedamos automatiškai, o lėšos investuojamos profesionaliai, (…) būtent todėl antroji pakopa išlieka svarbi ir reikalinga šalies pensijų sistemos dalis“, – pranešime sako LIPFA vadovas Vaidotas Rūkas.
Anot asociacijos, „Sodros“ duomenys rodo, kad kuo gyventojų pajamos didesnės, tuo mažiau jų traukiasi iš privataus kaupimo.
Anot apklausų, tarp mažiausias pajamas (iki 500 eurų) gaunančių gyventojų kaupia 42 proc., tarp vidutines pajamas (701–1 tūkst. eurų) gaunančiųjų – 53 proc., o tarp daugiausia uždirbančių (virš 1,5 tūkst. eurų) – 70 proc.
Kaupiant antroje pensijų pakopoje, kas mėnesį pervedama 3 proc. nuo asmens atlyginimo, o valstybė papildomai skiria 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU) – šiemet tai sudaro apie 402 eurus per metus.
Tokiu būdu, jei žmogus šiemet uždirba vidutinį atlyginimą, virš 2,3 tūkst. eurų prieš mokesčius, jo 3 proc. įmoka sudarytų apie 69,3 eurų per mėnesį, taip kartu su valstybės skatinamąja įmoka – 33,4 eurų – kaupimui kas mėnesį iš viso būtų skiriama apie 102,8 eurų.
Per tris pensijų reformos mėnesius antros pakopos fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto – jis sumažėjo iki 6,2 mlrd. eurų ir pasiekė tokį lygį, kuris buvo 2023 m. viduryje.
Iš bendro turto 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų – „Sodrai“.
Kaip skelbė ELTA, Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Įsigaliojus reformai, nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų.
Tai galima padaryti vieną kartą išsiimant iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėta), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
