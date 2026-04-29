Ruginienė: Vyriausybė pensijas didina taikliau nei siūlo prezidentas

„Prezidento siūlymai yra svarbūs, bet tai vienas iš būdų, kaip pasiekti tikslą, kad pensijos būtų indeksuojamos sparčiau ir augtų. Tų būdų yra įvairių ir šiai dienai Vyriausybė pasitelkia taiklesnį, tikslesnį ir geriausią būdą“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Prezidentas šiek tiek kitokį kelią pasiūlė einant link to paties tikslo. Kai turi vieną ir tą patį tikslą, gali rinktis vienodas, gali skirtingas priemones. Bet tikslas pasiektas tas pats. Vyriausybė pasirinko šiek tiek kitokias priemones tam pačiam tikslui pasiekti“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Anot I. Ruginienės, pensijos šiemet ir artimiausiais metais bus didinamos pagal ilgalaikį trimetį planą: „Reiškia, ir kitais, ir dar kitais metais, konstruojant biudžetą planuojame tą patį efektą. Jau darome tai, neplanuojame, o darome.“
Ministrė Jūratė Zailskienė antradienį teigė, jog kitąmet pensijos tikrai bus didinamos, taip pat svarstoma, kokią dalį viršplaninių „Sodros“ rezervo lėšų tam panaudoti.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas į tai atsakė, kad pensijos turi būti didinamos išlaikant valstybės finansų tvarumą, o pastaraisiais metais vykęs spartus pensijų ir atlyginimų augimas nėra duotybė.
Prezidentūra pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai galėtų būti panaudota bent 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio. Iniciatyva pernai rugsėjį įveikė pateikimo stadiją.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius antradienį teigė, kad Vyriausybė beveik devynis mėnesius neteikdama išvados marinuoja šio „svarbaus socialinio įstatymo“ projekto priėmimą Seime.
K. Vaitiekūnas 2025 metų pabaigoje sakė, kad pensijų didinimui šiemet bus naudojama apie 11 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus.
Valdantieji socialdemokratai dar prieš Seimo rinkimus skelbė apie ketinimą sparčiau didinti senatvės pensijas, tam naudojant didesnę „Sodros“ biudžeto perviršio dalį, tačiau vėliau tvirtino, jog prieš priimant sprendimus reikia gilesnių tyrimų.
Šiemet vidutinė pensija padidinta 12 proc. iki 750 eurų, ji sudaro 47 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (iki mokesčių). Turintiems būtinąjį stažą pensijos ūgtelėjo 12,5 proc. iki 810 eurų (51,1 proc.).
