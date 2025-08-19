Ryšio paslaugos Ukrainoje ir Moldovoje jau greitai kainuos kaip ir ES

Liepos mėnesį ES Taryba Ukrainą ir Moldovą įtraukė į bendrą ES vidaus rinką tarptinklinio ryšio, vadinamojo roamingo srityje.
„Praktiniu lygmeniu Lietuvos gyventojams tai reiškia paprastesnį ir pigesnį ryšį vykstant į šias šalis ir aiškią žinutę, kad jungtis tarp Europos ir jos kaimynių stiprėja“, – pranešime sakė RRT elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyresnysis patarėjas Nerijus Karklas.
„Šis sprendimas yra reikšmingas ne tik gyventojams, bet ir politiniu požiūriu – tai dar vienas žingsnis stiprinant Ukrainos ir Moldovos integraciją į Europos bendrąją rinką“, – pridūrė RRT atstovas.
Ukrainos ir Moldovos gyventojai Europos Sąjungos šalyse taip pat galės naudotis „Roam like at home“ principu.
Šiuo metu keliaudami ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse beveik visi Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojai už roamingo paslaugas moka tiek pat, kiek namuose. Trys didieji operatoriai – „Bitė Lietuva“, „Tele2“ ir „Telia Lietuva“ – netaiko papildomų priemokų.
Vienintelė išimtis taikoma virtualiajam operatoriui „Teledema“ – RRT jam leido taikyti papildomas priemokas iki 2026 metų birželio 14 dienos.
