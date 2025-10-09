Šakalienė įvardijo, kam pirmiausiai skirs lengvatinių gynybos paskolų (SAFE) lėšas

Europiniame SAFE instrumente Lietuvai numatyta daugiau nei 6,3 mlrd. eurų vertės paskolų.
„SAFE instrumentas davė tam tikrą postūmį, tarp mūsų prioritetų, kurie ten sudėti – ir oro gynyba, ir specifiškai su dronais ir antidroninėmis priemonėmis susiję įsigijimai. Tačiau, matyt, reikia arba antro SAFE instrumento, arba dar kitų papildomų priemonių, nes aplinkybės tikrai spaudžia mus veikti“, – ketvirtadienį Vyriausybės valandos metu Seime kalbėjo D. Šakalienė.
Pasak jos, džiugina tai, kad Europos Sąjungoje (ES) atsirado suvokimas, jog gynybai užtikrinti būtina skirti ne tik nacionalines valstybių narių biudžetų lėšas, tačiau ir kurti bendrus papildomus greito veikimo finansinius instrumentus.
D. Šakalienės teigimu, didesnis gynybos finansavimas bus numatytas ir ateinančioje daugiametėje ES finansinėje perspektyvoje – šiuo metu formuojamame bendrijos biudžete.
„Visi supranta, kad gynybos reikmėms ir ypač turint omenyje besikeičiantį grėsmių vaizdą, tikrai bus reikalingos didelės lėšos, tačiau tai (biudžeto lėšos – ELTA) bus skirtos per vėlai, tikrai turime judėti dabar“, – aiškino ministrė.
Į Europos Komisijos (EK) patvirtintą 150 mlrd. eurų vertės gynybos paskolų fondą ES šalys galėjo pretenduoti nuo gegužės pabaigos, paraiškas paskoloms pateikė 19 bendrijos valstybių.
Lietuva savo paraiškoje buvo pateikusi 5-8,76 mlrd. eurų dydžio paskolų poreikį.
Siekiama, kad šias lėšas Lietuvos Vyriausybė gautų 2026-ųjų pradžioje, tam šalis iki lapkričio pabaigos turi pateikti konkrečius Gynybos investicijų planus.
Pagal SAFE programą gautoms paskoloms, remiamoms ES centrinio biudžeto, numatytas 10 metų grąžinimo laikotarpis ir palankios palūkanų normos, paskoloms valstybės taip pat gali sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Ukraina.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen jau skelbė, kad Europos gynybai artimiausiais metais planuojama atlaisvinti 800 mlrd. eurų pagal planą „ReArm Europe“.
Juo, be 150 mlrd. eurų gynybos paskolų, numatyta biudžeto deficito išimtis, ES šalims leidžianti neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
