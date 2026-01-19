Šaltiniai: Rimantas Šadžius pralaimėjo rinkimus į ECB pirmininko pavaduoto postą

„Sudalyvavom. Lygiaverčiai varžovai buvom, iš visų pokalbių, iš visko supratom, kad buvo svarstomas kaip kandidatas (R. Šadžius – BNS). Turbūt pritrūko truputėlio sėkmės“, – BNS pirmadienio vakarą teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Jo teigimu, Lietuvos ir Estijos kandidatai, surinkę mažiausiai balsų, pasitraukė dar pirmame raunde.
Euro grupė pirmadienį nusprendė, jog ECB pirmininko pavaduoto postą užims Kroatijos centrinio banko vadovas Borisas Vujčičius. ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba antradienį rekomenduos jį Europos Vadovų Tarybai.
„(Antradienį – BNS) tvirtinimas, bet pagrindiniai rinkimai čia vyko. Tai šitas sprendimas bus jau kaip ir galutinis. Pradžioj buvo tie pasvarstymai, kad suomių ir kroatų kandidatai gali būt tarp tų lyderių ir pasitvirtino šitas“, – BNS sakė K. Vaitiekūnas.
Stebėtojai prieš rinkimus spėjo, kad poziciją turėtų užimti atstovas iš Vidurio ir Rytų Europos.
R. Šadžius buvo vienas iš šešių kandidatų į šią poziciją. Jis anksčiau sakė tikintis, jog jo žinios gali būti sėkmingai panaudotos ECB veikloje.
R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.
2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse.
Tarp pretendentų taip pat buvo Estijos centrinio banko vadovas Madis Miulleris (Miuleris), Latvijos centrinio banko vadovas Martinis Kazakas, buvęs Europos Komisijos viceprezidentas suomis Olli Rehnas (Oli Renas) bei buvęs šalies finansų ministras ir Euro grupės vadovas portugalas Mario Centeno.
