Seimas atmetė siūlymą uždrausti ritualinį gyvūnų skerdimą

Ketvirtadienį tai numatančias Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas po pateikimo palaikė tik 11 Seimo narių, 32 buvo prieš, 26 susilaikė. Parlamentarai nesuteikė šansų projektą tobulinti ir jį galutinai atmetė.
Lietuvoje daugėjant islamą išpažįstančių asmenų, anot V. Sinicos, vis aktualesnis tampa ir halal skerdimas. Jo nuomone, būtų protinga žiaurų elgesį su gyvūnais kiek įmanoma apriboti.
Pasak jo, įstatymo pataisa paliestų pramoninį gyvūnų skerdimą.
„Šita pataisa yra apie pramoninį skerdimą, o ne apie religines apeigas“, – pateikdamas projektą sakė V. Sinica.
Kritikavęs projektą liberalas Eugenijus Gentvilas pastebėjo, kad jis savotiškai gina gyvūnų teises, bet pažeidžia tam tikrų žmonių grupių teises.
„Šitas projektas – tam tikra manipuliacija. Bandoma pažeisti tam tikrų religinių bendruomenių teises į jų apeigas ir ritualus“, – sakė E. Gentvilas.
Šiuo metu įstatymas leidžia skersti ūkinius gyvūnus prieš tai jų neapsvaiginus, jei to reikia religinėms apeigoms atlikti bei jei tai yra daroma skerdykloje.
ELTA primena, kad Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) anksčiau ragino parlamentarus prieš priimant sprendimą įvertinti visas pasekmes Lietuvos žemės ūkiui, maisto pramonei, eksportui ir šalies konkurencingumui.
Jos teigimu, toks sprendimas tiesiogiai paveiktų visą grandinę – nuo ūkininkų iki perdirbėjų. Anot LPK, mažėtų realizavimo galimybės, silpnėtų sektoriaus galimybės investuoti ir konkuruoti tarptautinėse rinkose.
Konfederacijos teigimu, kasmet Lietuva eksportuoja daugiau kaip 30 tūkst. tonų jautienos, kurios vertė siekia apie 210 mln. eurų, o ritualiniu būdu pagaminta produkcija sudaro apie trečdalį šio kiekio.
Ritualinis gyvūnų skerdimas Lietuvoje įteisintas prieš dešimtmetį, 2015 m. įsigaliojus Seimo priimtoms Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisoms.
Jas inicijavo tuometinės Darbo partijos frakcijos nariai, siekdami sudaryti Lietuvos gamintojams geresnes galimybes eksportuoti mėsos produkciją į musulmoniškų šalių rinkas.
