Seimas spręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti kai kurias sutartis

Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą sutartis būtų nutraukiama automatiškai.
Parlamentarai ketvirtadienį priėmė svarstyti tai numatančias Elektros energetikos įstatymo pataisas: už buvo 71 Seimo narys, prieš buvo du, o 15 susilaikė.
Kaip pataisas pristatydamas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, liepos 1 dieną įsigaliojus naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1-osios tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę mažiau.
Audito komiteto pirmininkas „aušrietis“ Artūras Skardžius siūlė leisti rinktis garantinį tiekėją visiems gyventojams, kurių netenkintų nepriklausomų tiekėjų siūlomos kainos.
„To neplanuojame“, – teigė ministras.
Ekonomikos ir inovacijų komiteto narė Birutė Vėsaitė tikino, kad nepriklausomi tiekėjai „nebus labai laimingi“: „Ar neteks jiems mažinti kainų, kad išsilaikytų? Gali imtų bankrutuoti“.
Pasak jos, pataisos padės sumažinti elektros kainas rinkoje.
Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas tvirtino, kad taip žlugdoma elektros rinka.: „Žudote elektros rinkos liberalizaciją.“
Ž. Vaičiūnas yra sakęs, kad Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių ją gauti pigiau. Dabar, pasak jo, yra 412 tūkst. pažeidžiamų vartotojų. Jų permoka gali siekti 3–9 eurus per mėnesį, o kartais ir daugiau, teigia ministerija.
Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.
