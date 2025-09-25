Seimas sumažino biurokratiją atliekų tvarkytojams

Vyriausybės inicijuotos pataisos priimtos 95 Seimo nariams balsavus už, o vienam susilaikius.
Tikimasi, jog pataisos leis perdirbti daugiau atliekų, tad mažiau jų būtų išvežta į sąvartynus, sudeginta.
Anot Aplinkos ministerijos, komunalinių atliekų ir pakuočių reguliavimas iki šiol nebuvo tikslus, todėl jų tvarkymo sistema nėra pakankamai efektyvi.
Jos teigimu, gerės atliekų išvežimo paslaugos kokybė, o savivaldybės bus skatinamos daugiau dėmesio skirti atliekų prevencijai, rūšiavimo skatinimui, žiedinei ekonomikai ir aplinkosauginių tikslų įgyvendinimui.
Pasak ministerijos, nuo šiol padangas įsigiję gyventojai senas padangas galės pas padangų prekeivius galės palikti per vienerius metus, o ne priduoti tą pačią dieną, kai jos keičiamos.
Be to, sugriežtintos baudos už į aplinką išmestas padangas, jos sieks 200–500 eurų už kiekvieną padangą. Maksimali bauda sieks 6 tūkst. eurų, kai iki šiol jos siekė nuo 30 iki 4,3 tūkst. eurų.
Pakeitimai taip pat sumažins administracinę naštą alyvos gamintojams ir importuotojams, eksportui skirtų transporto priemonių gamintojams, kuriems nebereiktų registruotis Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).
Jais atliekų apdorojimo įmonės bus atleistos nuo taršos leidimų, jei jos atitinka aplinkos ministro patvirtintus atliekų tvarkymo kriterijus.
Tuo metu Atliekų tvarkytojų registro informacinėje sistemoje neprivalės registruotis įmonės, kurioms atliekų surinkimas ir vežimas nėra profesinė veikla bei kurios tokias paslaugas teikia ne dažniau nei triskart per metus.
Be to, alyvą savo reikmėms naudojančios įmonės, taip pat sunkių padangų, variklių, tepalų ir kitų apmokestinamų gaminių (išskyrus baterijų ir akumuliatorių) gamintojai nebeprivalės kas ketvirtį informuoti visuomenės.
Be kita ko, įmonių, kurios eksploatuoja sąvartynus, surenka, veža, apdoroja pavojingas atliekas ar jas degina, darbuotojai savo žinias privalės tobulinti ne kas trejus, o kas penkerius metus.
Ministerijos teigimu, pataisos kasmet sutaupyti apie 0,8 mln. eurų.
