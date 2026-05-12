Seime skinasi kelią pataisos, leisiančios daugiabalses akcijas

Seimas antradienį priėmė svarstyti tokias Akcinių bendrovių įstatymo pataisas, kurias inicijavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Pristatydamas siūlymus ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad jais siekiama skatinti kapitalo rinkos plėtrą, sudaryti galimybes bendrovėms pritraukti investicijų ir pritraukti kapitalo vertybinių popierių viešojoje rinkoje.
„Siekiama sudaryti sąlygas akcininkams išsaugoti bendrovės kontrolę, išleidžiant naujas akcijas arba išleistas bendrovės akcijas konvertuojant į akcijas, suteikiančias daugiau nei vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu užtikrinant skaidrumą ir kitų bendrovės akcininkų interesų apsaugą“, – teigė ministras.
Seimas taip pat spręs, ar leisti bendrovėms paprastąsias akcijas konvertuoti į akcijas, suteikiančias daugiau nei vieną balsą.
BNS rašė, kad tokiam ministerijos siūlymui balandį pritarė Vyriausybė.
Priėmus pakeitimus daugiabalses akcijas galėtų išleisti bendrovės, kurių akcijomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje.
Siekiant apsaugoti smulkiųjų akcininkų interesus, sprendimą dėl daugiabalsių akcijų galėtų priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas balsų dauguma, atskirai pritariant kiekvienos akcijų klasės savininkams.
Viena daugiabalsė akcija suteiktų ne daugiau kaip 10 balsų, o ją perleidus, ši teisė būtų prarandama, išskyrus paveldėjimo atvejį. Taip pat galėtų būti numatytos papildomos apsaugos priemonės kitų akcininkų interesams užtikrinti.
Tokiais pakeitimais į nacionalinę teisę perkeliama ES direktyva dėl daugiabalses akcijas apimančių akcijų struktūrų bendrovėse. Pritarus Seimui, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio.
