Seimo komitetas atmetė siūlymą labiau didinti akcizus dyzelinui ir daliai kito kuro (Atnaujinta)

2025-12-16 09:48
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimo Ekonomikos komitetas nesutiko dar kartą koreguoti antradienį planuojamų priimti Akcizo įstatymo pataisų, numatančių, kaip nuo sausio keisis transporte ir žemės ūkyje naudojamo dyzelino, suskystintų naftos dujų (SND) akcizai.

Komitetas bendru sutarimu atmetė liberalo Simono Gentvilo pasiūlymą nekeisti dar konservatorių Vyriausybės suplanuotų gazolių ir naftos dujų akcizams CO2 bei saugumo dedamųjų – jei jo pasiūlymas būtų priimtas, akcizai padidėtų labiau nei siūlo valdantieji.

Seimas po svarstymo praėjusią savaitę pritarė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir dar dviejų „aušriečių“ siūlymui nuo 2026-ųjų nedidinti kintamos akcizo dalies, vadinamosios CO2 dedamosios ne tik dyzelinui, bet ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams, taip pat SND. Pritarus šiam siūlymui dedamoji dyzelinui siektų 53,6 euro, SND – 66,8 euro už 1 tūkst. litrų.

S. Gentvilas savo ruožtu siūlė, kad nuo kitų metų CO2 dedamoji dyzelinui ir žemės ūkio gazoliams didėtų iki 104,8 euro už 1 tūkst. litrų, o SND – 122,4 euro.

Jis taip pat siūlė palikti dabar numatytą kitų metų akcizo saugumo dedamąją – 50 eurų už 1 tūkst. litrų, kai „aušriečiai“ ją siūlė sumažinti iki 25 eurų.

„Mažinama saugumo dedamoji reiškia, kad mes iš esmės negalime surinkti biudžeto planuojamo“, – komitete sakė S. Gentvilas.

Tuo metu Vyriausybė siūlė CO2 dedamosios nedidinti tik dyzelinui – dėl to jis kitąmet brangtų 4 centais už litrą.

Pasak liberalo, jei Seimas priims variantą, kuriam pritarė po svarstymo, verslas neturės paskatos investuoti į žalesnį kurą, be to, toks akcizų sumažinimas nesugrąžins vežėjų iš Lenkijos.

Seimas antradienį turėtų balsuoti dėl šių Akcizo įstatymo pataisų priėmimo.

