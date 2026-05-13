 Seimo TTK – už naują draudimą dėl nealkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams

2026-05-13 14:51
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pritarė Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas.

Seimo TTK – už naują draudimą dėl nealkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Šią Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvą trečiadienį palaikė 8 komiteto nariai, 1 susilaikė. Projektas, siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus, keliaus svarstymui į Seimo plenarinę salę.

Seimo TTK nariai pritarė Vyriausybės nuomonei, kad toks draudimas ir atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas.

Politikų nuomone, netikslinga būtų įstatyme išvardinti visų nealkoholinių gėrimų pavadinimus. Beje, ir pats šios iniciatyvos autorius D. Razmislevičius pastebi, kad šiuo metu Lietuvoje galima įsigyti apie 20 nealkoholinių gėrimų rūšių, kurių pavadinimai susiję su alkoholinių gėrimų pavadinimais, pavyzdžiui, nealkoholinis džinas, nealkoholinis romas, nealkoholinis tekilos skonio gėrimas.

Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi.

Pasak D. Razmislevičiaus, gėrimai, kurių dizainas, skonis ir išvaizda primena alkoholinius gėrimus, gali pratinti nepilnamečius prie alkoholio.

ELTA primena, kad galiojančiame įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų, turinčių alkoholinių gėrimų prekės ženklą. 

