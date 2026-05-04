Šimkus: tai gali skatinti žmones trauktis iš kaupimo

Jis neatmeta, kad privalomi pensijų anuitetai gali skatinti antros pakopos sistemos dalyvius trauktis iš jos toliau.
„Kadangi šiuo metu 40 proc. žmonių išėjo ir greičiausiai dar išeis kažkiek (...), anuiteto dalis, kur yra vieningas anuitetas, (...) nebetampa toks efektyvus. Ir tada privalomo anuiteto buvimas, aš bijau, bet jis gali skatinti tolesnį atsitraukimą žmonių iš antros pakopos“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Šimkus.
„Jeigu nėra privalomas dalyvavimas (antrojoje pensijų pakopoje – BNS), žmonės atsitraukia ir naujų, (...) tikėtina, kad prisijungs mažai, tą rodo ir skaičiai, (...) privalomas anuitetas gali būti kaip pakišta koja kaupimui senatvei“, – pridūrė jis.
Pasak G. Šimkaus, pensijų anuitetas iki šių metų, kai įsigaliojo antros pakopos reforma, buvo efektyvus ir pagrįstas instrumentas, tačiau jo efektyvumas mažėja žmonėms traukiantis iš sistemos.
„Tiems, kurie lieka, svarbu žinoti, kokiomis žaidimo sąlygomis jie lieka. Dalis žmonių pradės pasitraukti todėl, kad yra privalomas anuitetas – matydami, kiek žmonių pasitraukė iš antros pakopos. Tai yra visiškai finansinis sprendimas“, – pabrėžė centrinio banko vadovas.
Kaip rašė BNS, pensijų kaupimą per pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu, naujausiais duomenimis, liko kaupti 866 tūkstančiai.
Anot G. Šimkaus, gyventojai nors ir lėčiau, tačiau ir toliau traukiasi iš sistemos: „Langas yra atidarytas dvejiems metams ir procesas yra nesustojęs. Mūsų žiniomis, po truputį, bet toliau kapsi. Galbūt tikrai ne taip greitai dabar jau atsitraukimas vyksta, bet jis vyksta.“
Šiuo metu anuitetą įsigyti privaloma, jei pensijų fonde sukaupta ne mažiau kaip 16,8 tūkst. eurų ir norima gauti išmokas, o jei sukaupta suma viršija 64,8 tūkst. eurų – ją viršijanti dalis gali būti išmokama vienkartine išmoka.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog pensijų anuiteto įsigijimas neturėtų būti privalomas, o žmonės turėtų turėti dar daugiau laisvės valdyti savo antros pakopos fonduose sukauptus pinigus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė yra sakiusi, kad dabar ne laikas daryti dar daugiau pokyčių sistemoje.
„Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė praėjusią savaitę ragino politikus anuitetų nenaikinti ir nebloginti pensijų kaupimo sąlygų.
Naujausi komentarai