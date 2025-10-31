Šimtai lietuvių įstrigo Turkijoje: tragiškai nuostabios atostogos

„Tragiškai nuostabios atostogos. Jau 12 valandų esame blaškomi tarp oro uosto ir viešbučio. Ten aukštai sėdintys klerkai niekaip negali nuspręsti, ką daryti su daugiau kaip 500 keleivių, įstrigusių Antalijoje, mums žinant, jog Vilniaus oro uostas jau atidarytas nuo vakar vakaro. Visi kiti skrydžiai iš Vilniaus ir į jį skraido laiku. Čia mums niekas nesuteikia jokios informacijos. Pasirodo, mūsų kelionių agentūra net nežino, jog mes neišskridom... Naktį visus prikelia saldžiai miegančius ant kur papuolė, išveda vis ne per galines duris į lauką su apsisnargliavusiais ašarotais vaikais. Dar sprendžia, ar apsimoka čia mus kur vežt? Gerą pusvalandį pasėdėjus ant asfalto šiaip ne taip gavome autobusą ir mes... Bet čia dar labiau pakraupom dėl kai kurių keleivių elgesio. Nes, kaip žinome, lietuviai moka būti vieningi, kai „Žalgiris“ žaidžia. Nuvežė mus į tą viešbutį, registratūroje išdavė raktus. Labai apsidžiaugėm, nes nereikės miegoti ant žemės, kaip tai darėm prieš sėdant į tą autobusą. Ir ką jūs galvojate? Pakeliui į kambarį jau jie rėkia, jog vežame atgal į oro uostą. Oro uoste vėl bardakas: išduodamas maistas ribotas 240 davinių 500 keleivių. Jau 11 val. ryto, o mes vis dar čia nežinioje. Žmonės neviltyje, streikuoja, blokuoja“, – socialiniuose tinkluose rašė Marius.
Vyras minėjo ir konkretų kelionių organizatorių, tačiau su problemomis galimai susidūrė ne vieni organizatoriai.
„Jei kas šiandien skrendat iš Antalijos į Vilnių, susisiekite su savo kelionių organizatoriais ir klauskite, kokia situacija, mūsų skrydis turėjo būti vakar 22.50 val., bet mes dar neišskridę sėdim oro uoste“, – feisbuko grupėje „Atostogos Turkijoje“ penktadienio rytą rašė Alfredas.
Jis pridūrė: „Atvykus į oro uostą, praėjus visus check in ir atidavus bagažą, sužinojom, kad skrydis atidėtas iki 6 val. ryto, tada beveik 2 valandą nakties surinko žmones ir išvežė į viešbutį trimis autobusais, kažkas netilpo ar liko oro uoste dar... Bet tie, kas važiavo į viešbutį, gavo užeit į registratūrą, pasisiot ir vandens pasiimt ir vos ne po 10 minučių buvom susodinti į autobusus ir atgal į oro uostą išvežti. Čia vėl per nauja visas patikras praeit reikėjo ir t.t. 6 valandą visi laukėm skrydžio, kol prieš septynias sužinojom, kad skrydžio nėra ir neaišku kada bus. Tai va, vis dar sėdim oro uoste, du trečdaliai keleivių – šeimos su vaikais.“
Žmonės socialiniuose tinkluose klausia, ar galima gauti kompensaciją už patirtus nesklandumus.
Socialiniuose tinkluose apie kilusius nesklandumus papasakojo ir keliautojas Aurimas Mockus.
„Matau, kad pribrendo reikalas viešai pakalbėti apie absurdą, kuris yra oro uoste. Po truputį optimizmas blėsta, nuotaikos bjursta“, – pasakojo jis. A. Mockus pasakojo, kad keliautojus organizatoriai dar bandė maitinti pažadais.
„Mūsų turimomis žiniomis, skrydžio 4M931 iš Turkijos (Antalijos) išvykimo laikas buvo paveiktas dėl šiąnakt uždarytos oro erdvės virš Vilniaus oro uosto. Plačiau situaciją gali pakomentuoti oro bendrovė. Oro bendrovės yra atsakingos už visos reikalingos informacijos keleiviams suteikimą – apie tolimesnius veiksmus, galimas alternatyvas ar skrydžių pakeitimus“, – teigė Lietuvos oro uostų rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.
Primename, kad Vilniaus oro uostas po iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų sukeltų trukdžių ketvirtadienio vakarą atnaujino darbą.
Pasak Lietuvos oro uostų, penktadienį dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai.
Portalas bandė susisiekti su kelionių organizatoriumi, tačiau kol kas to padaryti nepavyko. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.
