Vilniaus oro uoste vėluoja skrydžiai

„Pavieniai vėlavimai Vilniaus oro uoste yra fiksuojami dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Naktį buvo uždaryta oro erdvė virš oro uosto ir būtent todėl nukentėjo tie tvarkaraščiai“, – Eltai komentavo LTOU rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.
Anot jos, vėlavimai fiksuojami tiek atvykstantiems, tiek išvykstantiems lėktuvams. Paveikti penktadienio skrydžiai į ir iš Turkijos, Vokietijos, o keli skrydžiai ketvirtadienio vakarą net turėjo būti atšaukti.
„Informacija yra nuolat kintanti. Tiesa, tarp vėluojančių išvykimų – „Turkish Airlines“ skrydis į Stambulą, kuris turėjo pakilti ketvirtadienį vakare, išvyks tik šiandien 13 val. „Mavi Gok Airlines“ skrydis į Antaliją numatytas 16 val. vietoje 15 val. Šiandien vėluodamas į Frankfurtą išskrido „Lufthansa“ reisas“, – vardino atstovė.
„Į Vilnių atvykstančius skrydžius ši situacija taip pat paveikė. Tiesa, kol kas kažkokių didesnių vėlavimų mūsų puslapyje nefiksuoju. Bet kuriuo atveju, ketvirtadienio naktį kelis skrydžius reikėjo atšaukti, o dabar kai kurių skrydžių grafikai yra tiesiog pasislinkę“, – apibendrino R. Petrauskaitė.
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį 20.05 val. buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys VNO kryptimi. Oro erdvės ribojimai buvo įvesti iki 23.10 val., tačiau eismas galiausiai atnaujintas 22.43 val.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
