Sinkevičius: tai nebūtinai turėtų būti diskutuojama ir aptariama viešoje erdvėje

„Manau, kad pokalbių turinys turėtų būti galbūt uždaresnio pobūdžio, bet kažko, kas būtų kaip indikacija, kad Amerika mus spaudžia, ar prašo, ar reikalauja, ar nori, ar duoda suprasti – čia formuluotės gali būti įvairios – aš nejaučiu“, – „Lietuvos ryto“ televizijai penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Visgi, jo teigimu, „skaitant tarp eilučių“, JAV prezidento specialiojo pasiuntinio Johno Coale'o (Džono Kaulo) vizitai Vilniuje, aktyvūs pokalbiai su premjere Inga Ruginiene, Užsienio reikalų ministerijos atstovais „turi platesnio pobūdžio turinį, kuris tiesiog nebūtinai turėtų būti diskutuojamas ir aptariamas viešoje erdvėje“.
Taip M. Sinkevičius kalbėjo po to, kai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.
Apie tai BNS patvirtino keli frakcijos posėdyje dalyvavę socialdemokratai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Šaltinių teigimu, ministras posėdyje sakė, kad spaudžiama ne tik Lietuvai, bet ir kitos regiono valstybės, per kurias tranzitas galėtų vykti.
BNS rašė, kad Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nepaisant to, Lietuva trąšų tranzitui ribojimus tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
Anot M. Sinkevičiaus, trąšų klausimas ES pratęsus sankcijas iki kitų metų vasario yra uždarytas, todėl ši tema yra spekuliatyvi. LSDP lyderis taip pat netiesiogiai išsakė kritiką partiečiams, kurie žiniasklaidai atskleidė dalį susitikimo turinio.
„Bendrai kalbėti apie tokius dalykus, pokalbių turinį tarp Amerikos ir Lietuvos, jį atskleisti – lūkestis buvo, kad frakcijos posėdžiai bus labiau uždaresnio pobūdžio, bet kai dešimtys kolegų sėdi, matyt, kartais išsprūsta kažkas ir žurnalistų ausis pasiekia“, – sakė M. Sinkevičius.
Pats K. Budrys ketvirtadienį žurnalistams atsisakė patvirtinti uždarame socdemų frakcijos posėdyje pasakytus žodžius, bet sakė, kad iš JAV pusės esama „papildomo aktyvumo“ trąšų tranzito klausimu.
Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį sakė, kad per devynis mėnesius Baltarusijos režimui iš esmės nepasikeitus, jis pasisakytų už sankcijų pratęsimą.
Visgi šalies vadovas pažymėjo, jog yra „labai maža“ Minsko siekio normalizuoti santykius ir nusigręžimo nuo Rusijos tikimybė. Pasak G. Nausėdos, Lietuva pasirengusi bendradarbiauti su JAV sprendžiant šiuos klausimus.
Naujausi komentarai