Siūloma panaikinti šią prievolę paspirtukų nuomotojams

Tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas kartu su kitais parlamentarais.
Pasak parlamentaro, priėmus šias pataisas ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą. Tačiau, A. Bagdono nuomone, pats žmogus turi būti atsakingas už jo turėjimą.
„Reikalavimas suteikti šalmus, jei nuomoji elektrinius paspirtukus, praktikoje pasirodė sunkiai įgyvendinamas, nes susiduriama su objektyviais trukdžiais, nepriklausančiais nuo verslo valios ar pastangų. Dalijimosi platformos prie elektra varomų paspirtukų prikabindavo šalmus, tačiau jų tūkstančiai dingsta ir jie yra tiesiog nepajėgūs aprūpinti vėl ir vėl. Įstatymo pataisų tikslas yra toks: pats žmogus turi prisiimti atsakomybę ir dėvėti šalmą, tačiau platformos neturėtų jo aprūpinti šalmu“, – Eltai sakė A. Bagdonas.
Paspirtukų nuomos paslaugą miestuose teikiančių įmonių duomenimis, iki šių metų balandžio vidurio buvo prarasta (pavogta, sulaužyta, apgadinta) apie 90 proc. prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3 tūkst. vienetų.
„Nors verslas ir registruoja pavogtų šalmų atvejus policijai, tačiau praktikoje tokie atvejai neretai vertinami kaip mažareikšmiai dėl nedidelės vieno šalmo vertės, dėl to ikiteisminiai tyrimai nėra pradedami arba yra nutraukiami. Akivaizdu, kad policija neturi nei galimybių, nei sąlygų apsaugoti įmonių turtą ar ištirti kiekvieno šalmo vagystę“, – sako A. Bagdonas.
Jo duomenimis, dėl to apie 30 proc. sumažėjo verslų gaunamos pajamos, taip pat, pavyzdžiui, Vilniuje padidėjo eismo spūstys.
„Žmonės nebevažiuoja elektriniais paspirtukais, o važiuoja automobiliais, todėl spūstys sostinėje padidėjo. Mano žiniomis, Visagine dėl naujos tvarkos apskritai nebeliko paspirtuko dalijimosi platformos“, – sakė A. Bagdonas.
Nors siekis didinti eismo saugumą yra svarbus, jis pastebi, kad net įvedus prievolę dėvėti šalmą, jo naudojimas išlieka itin mažas. Šių metų kovo 28 d. Vilniaus savivaldybės ir sostinės policijos komisariato pareigūnų surengto šalmų dėvėjimo kontrolės reido metu buvo nustatyta, kad net 99 proc. elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų, įskaitant tiek nuomojamų, tiek asmeninių priemonių naudotojus, važiuoja be šalmo.
A.Bagdono inicijuotas įstatymo pataisas parėmė Seimo liberalų, konservatorių, demokratų, socialdemokratų, „aušriečių“, Mišrios Seimo narių grupės atstovai.
Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo įstatymo pataisos, įpareigojančios visus elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o elektrinių mikrojudumo priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado pareiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui.
