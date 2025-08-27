Socdemų lyderis apie „Ignitis“ akcijų išpirkimą iš privačių valdytojų: tą daryti esame nusiteikę

„Tą daryti mes nusiteikę, bet iki galutinio sprendimo dar ilgas kelias“, – trečiadienį LRT televizijai sakė politikas.
Anot jo, išpirkti 25 proc. šiuo metu listinguojamų akcijų iš privačių investuotojų pasiūlė koalicijos partneriai „Nemuno aušra“.
„Buvo deklaruojamas noras išpirkti tai, sakykime, per įmonės grupės „Ignitis“ uždirbamus dividendus ir pelnus, bet natūralu, kad didžiulės išlaidos (...) tas klausimas turės įvairių rimtų ekonominių vertinimų“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
Jo teigimu, bus atsižvelgiama, kokią įtaką toks žingsnis turėtų akcijai rinkai.
„Įsivaizduoju, kad akcijų kaina gali išaugti labai staigiai, todėl turime labai racionaliai, pamatuotai ir, jeigu įmanoma, su daugiau skaičių, bet mažiau politikos, jeigu jau ryšimės, daryti tokius sprendimus (...) Kaip tie kurmiai devynis kartus skaičiuoti ir tik tada spręsti, ar reikia kirpti“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį BNS sakė, kad bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų. Pasak jos, detalių šio proceso žingsnių dar nėra nenumatyta.
Anot jos, „Ignitis grupės“ akcijas reikia išpirkti, kad „valstybė turėtų visišką kontrolę ir akcijų paketą savo rankose“. I. Ruginienės teigimu, esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų. Jis sutiko, kad grupės valdymas yra jautrus visuomenei klausimas, tačiau teigė, jog įmonę galima kontroliuoti ir kitais būdais.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso instituciniams ir mažmeniniams investuotojams.
Naujausi komentarai