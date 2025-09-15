Sinkevičius ir Ruginienė su „aušriečių“ frakcija aptars padėtį koalicijoje

„Rytoj I. Ruginienė ir aš keliausiu į „Nemuno aušros“ frakciją (…) gyvai pasikalbėti (…) apie susidariusią situaciją, apie jų situacijos vertinimą ir apie tai, kaip būtų įmanoma išeiti iš šitos situacijos – jei ne maksimaliai, tai bent jau taip, kad tenkintų koalicijos partnerius ir mes galėtume sėkmingai pradėti darbą, kitą savaitę patvirtinant Vyriausybės programą, prisiekiant Ministrų kabineto nariams ir judant į priekį“, – po pirmadienio vakarą vykusio valdybos posėdžio sakė LSDP pirmininkas M. Sinkevičius.
Bus ieškoma naujų kandidatų į ministrus
M. Sinkevičius tikina, jog dėl susidariusios situacijos didelės problemos neįžvelgia. Pasak jo, siekiant išspręsti kilusius klausimus, šiuo metu tikslingiausia yra ieškoti naujų kandidatų į ministrus.
„Mes gal šiek tiek nustebę, kad R. Žemaitaitis taip impulsyviai ir emocionaliai reaguoja į dviejų kandidatų nepatvirtinimą. Mes manome, kad tikslingiausia būtų teikti naujus kandidatus, kurių, manau, jis tikrai gali pasiūlyti iš savo bendruomenės. Tame didelio situacijos paralyžiaus ir didelės problemos nematome“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis.
„Sutarėme, kad greičiausiai rytoj po rytinio (susitikimo – ELTA) frakcijoje ieškosime laiko, kada galėtume visi koalicijos nariai, trijų frakcijų atstovai arba partijų lyderiai pasitarti“, – pridūrė jis.
Pasak M. Sinkevičiaus, tikimasi, jog naujus, prezidentui tiksiančius kandidatus pavyks rasti per vieną dieną.
„Mes manome ir tikrai raginsime „Nemuno aušros“ lyderį teikti naujus kandidatus. Partinius ar ne – turbūt visi žinome, ką prezidentas pasakė, ir arba norime tai girdėti ir to paisyti, arba galime apsimesti, kad tai nebuvo pasakyta (…) – čia jau teikiančiųjų valia, suprantant, kokios iš to gali būti reakcijos arba vertinimai“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
„Norėtume, kad kandidatai būtų pateikti (…) per dieną, nes mus spaudžia terminai“, – akcentavo jis.
Planuoja bendrą koalicijos partnerių pasitarimą
M. Sinkevičius taip pat pažymėjo, kad pirmadienį kalbėjo tiek su R. Žemaitaičiu, tiek su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiu Aurelijumi Veryga.
„Mes asmeniškai pabendravome su A. Veryga. Mūsų požiūris, beje, sutampantis, išlaikytas, ramus. Mes gal šiek tiek nustebę, kad R. Žemaitaitis taip impulsyviai ir emocionaliai reaguoja į kandidatų nepatvirtinimą“, – sakė jis.
Politikas teigė manantis, kad A. Veryga turėtų dalyvauti diskusijose dėl padėties koalicijoje – juolab, kad kalbama apie valdančiosios daugumos ateitį.
„Nenoriu turėti sugedusio telefono, noriu, kad A. Veryga būtų pilname informacijos žinojime ir valdyme, nekomentuotų vien tik to, ką perskaito, bet ir pats būtų pokalbio pilnateisis dalyvis. Manau, kad tai būtų garbinga, teisinga, ypatingai kalbant apie koalicijos ateitį ir būsimą darbą, jeigu toks bus“, – tvirtino jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.
Anksčiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pareiškęs – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
