„Sodra“: nedarbo išmokomis nuo liepos bus sunkiau piktnaudžiauti

Anot jos, bedarbiu trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo – bedarbio statusas bus pratęsiamas ir išmokos bus mažesnės.
„Tiesiog pačia sistema bus sunkiau piktnaudžiauti, nes iš esmės nuo liepos 1 dienos, kai asmeniui bus suteiktas bedarbio statusas ir jei jam bus paskirta išmoka ir ji nebus visa išmokėta, asmuo po Tailando grįžęs jei vėl taps bedarbiu, mes jam atnaujinsime ankstesnę nedarbo išmoką“, – žurnalistams antradienį sakė „Sodros“ Nepensinių išmokų skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius.
„Tiesiog nebus to pakartotinio skyrimo, kas būdavo anksčiau“, – pridūrė jis.
Taip „Sodros“ atstovas kalbėjo paklaustas, ar pakeitimai užkardys atvejus, kai kurį laiką padirbę žmonės tampa nedarbo išmokų gavėjai ir, pavyzdžiui, atostogauja egzotiškose šalyse.
„Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėja Kristina Zitikytė sako, kad jau ne vienerius metus pastebima tendencija, jog nedarbo išmokomis dažniau nei kitos amžiaus grupės naudojasi jaunimas.
„Jau septynetą metų suskaičiuotume, kada nedarbo išmokos gavėjų santykinai daugiau iki 24 metų“, – žurnalistams sakė K. Zitikytė.
Daugiau solidarumo, palankesnė sistema artėjantiems prie pensijos
Be to, teigiama, jog pakeitimai didins sistemos solidarumą – išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
„Matome tam tikrus svarbius momentus, kad bus labiau atliepiamas tas solidumo principas: norint gauti išmoką reikia sumokėti įmokas“, – žurnalistams sakė „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis.
„Draudžiamosios pajamos (nuo liepos – BNS) turės didesnę įtaką, kintamoji dalis bus didesnė“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, pakeitimai, be kita ko, bus aktualūs vyresnio amžiaus žmonėms, kurie gauna išankstinę pensiją.
„Tai palies vyresnio amžiaus žmones, kuriems sunku rasti darbą ir dalis naudojasi išankstine pensija. Kas iš tiesų galbūt nėra teisinga, nes pasinaudojus išankstine pensija (...) po to ta pensija yra sukakus amžiui (pensijos – BNS) šiek tiek mažinama“, – kalbėjo E. Mikutis.
Kaip rašė BNS, nuo liepos bus didinama nedarbo išmokų sąsaja tarp sumokėtų įmokų „Sodrai“ bei išmokų – didės kintamoji ir mažės pastovioji dalys: pastovioji dalis mažės nuo 23,27 proc. iki 15 proc. minimaliosios mėnesinės algos (MMA), o kintamoji – pirmą–trečią mėnesį sudarys 45 proc., 4–6 mėnesį – 35 proc., 7–9 mėnesį – 25 proc. buvusių vidutinių pajamų (iki tol atitinkamai 38,79 proc., 31,03 proc., 23,27 proc.).
„Sodros“ pateikiamu pavyzdžiu, MMA uždirbantis asmuo pirmus tris mėnesius gautų 691,8 euro nedarbo išmoką (dabar – 715,5 euro), vidutinį atlyginimą – 1,21 tūkst. eurų (1,16 tūkst. eurų).
Tuo metu žmonėms, kuriems iki pensijos likę mažiau nei penkeri metai, nedarbo išmokos mokėjimas toliau galės būti pratęstas dviem mėnesiams (iki 11 mėnesių), tačiau išmoka galės būti mokama dar papildomus keturis (iki 15 mėnesių) – tiems, kurie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą.
„Šiuo pakeitimu siekiama suteikti daugiau finansinio saugumo žmonėms, kuriems dėl amžiaus sunkiau susirasti darbą“, – pabrėžė R. Mitkevičius.
Didės ir minimali, ir maksimali išmoka
Maksimali nedarbo išmoka nuo liepos sieks 1,62 tūkst. eurų ją pradėjus skaičiuoti nuo 70 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Dabar maksimali išmoka siekia 1,46 tūkst. eurų.
Minimali išmoka padidės nuo 268,3 iki 370 eurų, arba penkių bazinių socialinės išmokos dydžių (74 eurai).
„Nė vienas asmuo negalės gauti mažesnės išmokos. Tai ypač svarbu mažiausias pajamas gavusiems asmenims“, – sakė R. Mitkevičius.
Be to, nedarbo išmoka bus skiriama tik tada, kaI žmogus nuo ankstesnio buvimo bedarbiu datos bus įgijęs naują metų trukmės stažą, be kurio neturės teisės į naują išmoką.
„Nauja išmoka galės būti skiriama tik tada, kai asmuo bus sukaupęs naują 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą. Tai skatins asmenis grįžti į darbo rinką ir vėl užsidirbti teisę į išmoką“, – teigė R. Mitkevičius.
„Sodros“ duomenimis, Lietuvoje yra apie 81,4 tūkst. nedarbo išmokos gavėjų, iš kurių apie 15 proc. (12,5 tūkst.) – ikipensinio (60–65 metų) amžiaus.
Pernai išmokas gavo beveik 215 tūkst. asmenų, jos mokėtos vidutiniškai penkis mėnesius.
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