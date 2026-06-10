„Sodra“ turi gerų žinių pensininkams: kas keisis nuo liepos 1 dienos?

Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 mln. eurų uždirbto pelno.
Per šešerius fondo veiklos metus iš investavimo pelno 1,03 mln. eurų buvo panaudota garantuotoms palūkanoms kompensuoti, o dar 1,5 mln. eurų sukaupta ilgaamžiškumo rizikos rezerve.
Iki šiol fondo tikslas buvo kasmet didinti pensijų anuitetų išmokas ne mažiau kaip 2 proc., taip kompensuojant vidutinę ilgalaikę euro zonos infliaciją. Nuo 2026 metų šis tikslas padidintas iki bent 3 proc. metinio išmokų augimo.
2026 metų gegužės pabaigoje Pensijų anuitetų fondo turtas siekė 94 mln. eurų. Pensijų anuiteto išmokas kas mėnesį gauna 4988 žmonės.
Vidutinė standartinio pensijų anuiteto išmoka yra 78,4 euro, o paveldimo standartinio pensijų anuiteto – 67,2 euro.
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