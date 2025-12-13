STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Augalininkystės tarnyboje

„Šiuo metu daugiau informacijos apie atliekamą ikiteisminį tyrimą nėra teikiama, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo eigai“, – BNS sakė STT Komunikacijos skyriaus vadovė.
„Kai nebepakenks tokios informacijos pateikimas, apie šį tyrimą visuomenę tikrai informuosime“, – pridūrė ji.
Pirmasis apie tai pranešė portalas „15min“. Jo duomenimis, pareigūnai sulaikė Augalininkystės tarnybos vadovą Jurijų Kornijenko. STT atstovė šios informacijos nekomentavo.
Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai. Kada pradėtas tyrimas, STT atstovė taip pat neatskleidė.
