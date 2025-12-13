 STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Augalininkystės tarnyboje

STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Augalininkystės tarnyboje

2025-12-13 14:49
BNS inf.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, BNS patvirtino tarnybos atstovė Renata Keblienė.

STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Augalininkystės tarnyboje
STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Augalininkystės tarnyboje / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Šiuo metu daugiau informacijos apie atliekamą ikiteisminį tyrimą nėra teikiama, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo eigai“, – BNS sakė STT Komunikacijos skyriaus vadovė.

„Kai nebepakenks tokios informacijos pateikimas, apie šį tyrimą visuomenę tikrai informuosime“, – pridūrė ji.

Pirmasis apie tai pranešė portalas „15min“. Jo duomenimis, pareigūnai sulaikė Augalininkystės tarnybos vadovą Jurijų Kornijenko. STT atstovė šios informacijos nekomentavo.

Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai. Kada pradėtas tyrimas, STT atstovė taip pat neatskleidė. 

Šiame straipsnyje:
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Augalininkystės tarnyba
galima korupcija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų