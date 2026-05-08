Teikiami Lietuvos banko siūlymai kovai su finansiniais sukčiais

Pagal LB siūlymą finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui.
„Detalesnės sukčiavimo prevencijos nuostatos bus įtvirtintos įstatymo lygmeniu, mat iki šiol tai daugiausia rėmėsi rekomendacijomis, kurios taikomos nevienodai ir nėra privalomos visiems“, – teigiama ministerijos pranešime.
Pasak ministro Kristupo Vaitiekūno, iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybės susigrąžinti prarastas lėšas yra ribotos.
„Be to, teisės aktuose trūko aiškumo, kas ir kada yra atsakingas tiek dėl neautorizuotų mokėjimų, tiek dėl apgaule sudaromų vartojimo kredito sutarčių. Mūsų siūlomi pakeitimai aktualūs labai plačioms visuomenės grupėms, nes sudarys galimybę lengviau susigrąžinti sukčių išviliotas lėšas, didins pasitikėjimą visa finansų sistema, o institucijoms leis veiksmingai užkirsti kelią sukčiavimui“, – pranešime sako ministras.
Pataisos numato, kad kilus įtarimų dėl sukčiavimo finansų įstaiga turės atlikti išsamų tyrimą ir gavus aiškius įrodymus laikinai apriboti lėšų naudojimą, jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam klientui. Įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus.
Be to, bankai ir kitos finansų įstaigos privalės keistis informacija siekiant greičiau nustatyti sukčiavimą ir užkirsti ja kelią.
Pakeitimus svarstys Vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
Kaip rašė BNS, LB vasarį parengė daugiau nei 20 Mokėjimo ir Vartojimo kredito įstatymų pakeitimų, kurie, pasak LB vadovo Gedimino Šimkaus, turėtų suteikti aiškumo ir konkretumo tiek finansų rinkai, tiek jos dalyviams ir gyventojams
LB pasiūlė bankams ir kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams leisti nurašyti lėšas iš gavėjo sąskaitos, jei nustatoma, kad jos gautos sukčiaujant. Jie taip pat privalės kompensuoti klientų nuostolius, jeigu jų pinigai buvo išvilioti apsimetant banku ar kita mokėjimo įstaiga.
Be to, siūloma numatyti, kad mokėjimo operacija būtų nelaikoma patvirtinta, jei ją inicijavo ne klientas arba ji atlikta be jo sutikimo.
