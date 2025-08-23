Teismas atmetė buvusios VMVT darbuotojos skundą dėl atleidimo iš pareigų

Šį sprendimą teismas priėmė rugpjūčio 20 d.
Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, buvusi VMVT darbuotoja pateikė skundą dėl tarnybos direktoriaus priimto įsakymo, kuriuo jai buvo paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, bei įsakymo, kuriuo ji buvo atleista iš pareigų, panaikinimo ir grąžinimo į pareigas.
Taip pat buvo prašoma priteisti buvusiai darbuotojai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir priteisti iš VMVT visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Anot teismo, darbuotoja, eidama valstybės tarnautojo pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – savo ūkiui išrašė ir sistemoje užregistravo 13 vidaus prekybos sertifikatų. Tokie veiksmai buvo pripažinti šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu, pažeidžiančiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas bei valstybės tarnybos principus.
Teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis, konstatavo, kad VMVT tarnybinio patikrinimo metu nustatytos aplinkybės yra pakankamos ir pagrįstos, o tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra – tinkamai atlikta, parenkant tarnybinę nuobaudą pagrįstai atsižvelgta į nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių visetą – darbuotojos elgesį, kaltės formą, pasekmes, darbuotoją charakterizuojančią informaciją ir kita. Todėl, teismo vertinimu, nėra teisinio ar faktinio pagrindo švelninti paskirtą tarnybinę nuobaudą.
„Pareiškėjos (buvusios VMVT darbuotojos – ELTA) skundas atmestas kaip nepagrįstas. Atitinkamai netenkinti ir reikalavimai dėl grąžinimo į pareigas, darbo užmokesčio priteisimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo“, – nurodo teismas.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
