Tyrimas atskleidė didžiausius lietuvių lūkesčius ir baimes

„Citadele“ banko inicijuota visuomenės apklausa rodo, kad trečdaliui gyventojų didžiausią rūpestį darbo rinkoje kelia mintis apie galimą atlyginimų stagnaciją.
Tačiau didžioji dalis dirbančiųjų – 67 proc. – tikisi, jog šiemet jų atlyginimai padidės. Tarp pastarųjų 30 proc. atsakė manantys, kad jų algos kils iki 5 proc., 16 proc. apklaustųjų tikisi 10 proc. didėjimo, o dar didesnio atlyginimų augimo galvoja sulaukti beveik 4 proc. dirbančiųjų.
Visgi „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas akcentuoja, kad didelės įtakos atlyginimų augimui turės ir tai, kaip keisis situacija Artimuosiuose Rytuose.
„Mūsų prognozės rodo, kad šiemet atlyginimai Lietuvoje didės 7,3 proc. ir nežymiai viršys kainų augimo tempą, kuris turėtų siekti 6 proc., tačiau su sąlyga, kad naftos kainos aukštame lygyje laikysis ne ilgiau trijų mėnesių, o karinis konfliktas Irane netruks išsispręsti“, – pranešime cituojamas A. Izgorodinas.
Banko skaičiavimais, jeigu degalų kainos liks aukštame lygyje pusmetį, infliacija Lietuvoje šiemet paspartės iki 8,6 proc., o atlyginimų augimas sulėtės iki 7,1 proc. Tokiu atveju Lietuvos gyventojų reali perkamoji galia pradėtų kristi.
Degalų kainų šuoliui užsitęsus 9 mėnesius, infliacija Lietuvoje šiemet paspartėtų iki 11,2 proc., o atlyginimų augimas sulėtėtų iki 6,9 proc. Situacijai tęsiantis 12 mėnesių, infliacija pasiektų net 13,8 proc., atlyginimų augimui sulėtėjus iki 6,7 proc.
„Citadele“ banko užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliko tyrimų agentūra „Norstat“ 2026 metų kovo mėn. Internetinės apklausos būdu Lietuvoje apklausta 1000 gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
