Tyrimas atskleidė, ką lietuviai mano apie nuosavą verslą

„Didžioji dalis lieka pradinėse stadijose – turi noro, tačiau stokoja idėjų, aiškaus plano, laiko ar finansinių išteklių. Tai leidžia daryti išvadą, kad lietuviams netrūksta noro kurti verslą, tačiau didžiausias iššūkis yra perėjimas nuo minčių prie plano ir veiksmų“, – pranešime cituojama „Swedbank“ Smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadovė Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė.
Apklausa atskleidė, kad lietuvių motyvacija kurti verslą pirmiausia yra susijusi su poreikiu laisvai dirbti. Tyrimo duomenimis, norinčių dirbti gyventojų dalis siekia 72 proc. Tarp kitų svarbių motyvų taip pat įvardijamas didesnių pajamų siekis (53 proc.) bei noras geriau išnaudoti sukauptą profesinę ir kompetencijas (17 proc.). Tuo metu dar 9 proc. respondentų verslą mato kaip galimybę kurti inovatyvius ir naujus produktus.
„Šie rezultatai patvirtina jau kelerius metus ryškėjančią tendenciją – verslus vis dažniau steigia 41–50 metų gyventojai, sukaupę ilgametę patirtį ir pasižymintys aukšta kompetencija“, – pažymėjo R. Verkauskaitė-Kazanskienė.
Nepaisant gana aiškių motyvų, daugiau nei pusė (55 proc.) gyventojų teigė nenorintys pradėti nuosavo verslo ir viena pagrindinių kliūčių įvardijo emocinį barjerą. 39 proc. apklaustųjų nurodė vengiantys rizikos ir atsakomybės, 28 proc. teigė, jog verslo nepradėtų baimindamiesi prarasti darbo ir poilsio balansą, o 27 proc. žmonių sakė esantys patenkinti esamu darbu ir atlygiu.
Tuo metu 21 proc. žmonių nurodė, jog nepasitiki savo gebėjimais susitvarkyti su verslo valdymo iššūkiais, o dar 9 proc. atsisako verslo idėjos matantys neigiamas patirtis artimoje aplinkoje.
Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojai laiko finansų trūkumą (61 proc.), formalumus ir biurokratinę naštą (41 proc.), verslo idėjos išsigryninimą ir įsivertinimą (40 proc.) bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą (38 proc.).
„Prieš pradedant verslą nerimaujama ne tik dėl laukiančių iššūkių, bet ir dėl galimos nesėkmės – tai nurodė 30 proc. apklaustųjų. Žengti pirmąjį žingsnį reikia ne tik drąsos, bet ir nuoseklaus darbo – planuojant, analizuojant, vertinant. Todėl nenuostabu, kad iš 44 proc. norinčių pradėti verslą tik nedidelė dalis, įsivertinusi rizikas, vis tiek žengia toliau“, – pažymėjo finansų ekspertė.
Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą šių metų kovo mėnesį „Swedbank“ užsakymu atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1 013 darbingo amžiaus šalies gyventojų.
