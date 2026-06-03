Tyrimas atskleidė, kas kelinta surūkoma cigaretė yra nelegali

Tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje 2025 metais suvartota 2,55 mlrd. cigarečių, arba 2 proc. mažiau. Tai lėmė sumažėję legalios produkcijos pardavimai, trečiadienį pranešė bendrovė „Philip Morris International”.
Pasak tyrimo, dėl į šalį plūstančio nelegalių rūkalų srauto valstybės biudžetas neteko 109 mln. eurų pajamų – 14 mln. eurų daugiau nei užpernai.
67 proc. neteisėtų rūkalų į Lietuvą pateko per Baltarusiją – 18 punktų mažiau nei užpernai. Tačiau, pasak tyrimo, apie 2,8 karto išaugo žinomų cigarečių gamintojų klastočių vartojimas – iki 170 mln. vienetų.
Latvijoje nelegali tabako gaminių dalis visoje rinkoje pernai augo 0,7 punkto iki 19 proc., Estijoje – 7,4 punkto iki 14 procentų.
Lietuvą pagal nelegalios rūkalų rinkos dalį lenkia tik Prancūzija, Belgija ir Nyderlandai, kur suklastotos ir kontrabandinės cigaretės 2025 metais sudarė atitinkamai 41,4 proc., 24,8 ir 22,1 proc. rinkos.
Mažiausiai neteisėtų cigarečių surūkoma Lenkijoje – 5 proc. ES vidurkis sudarė 10,3 proc., o visos Bendrijos šalys neteko 16,7 mlrd. eurų mokesčių pajamų.
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