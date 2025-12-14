Tyrimas: kas penktam Lietuvos gyventojui santaupų užtektų tik dviem mėnesiams

„Luminor“ banko užsakymu atliktos apklausos duomenimis, vyresni (60–74 metų) žmonės be įprastų pajamų dažniau nurodo galintys gyventi finansiškai stabiliai bent pusmetį ar net virš metų (atitinkamai 22 proc. ir 24 proc.).
„Vyresni gyventojai paprastai yra išsiugdę tvirtesnius finansinius įpročius ir discipliną, todėl tai viena iš priežasčių, kodėl jų finansinė pagalvė didesnė. Kaupdami gyvenimišką patirtį daugelis supranta, kad pinigų staiga gali prireikti sveikatos išlaidoms, namų remontui ar kitiems netikėtiems poreikiams. Todėl pirmenybę teikia saugumui, o ne spontaniškoms išlaidoms“, – pranešime sakė „Luminor“ kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
Pasak jos, vyresni gyventojai dažnai turi ir mažiau finansinių įsipareigojimų: jau yra grąžinę būsto paskolą, patiria mažesnes kasdienes išlaidas, o tai leidžia sutaupyti daugiau.
Tuo metu jaunuoliai savo galimybes vertina prasčiau: be įprastų pajamų išsiverstų vieną–du mėnesius (25 proc.) arba tris–penkis mėnesius (21 proc.).
Anot apklausos, 13 proc. gyventojų jų santaupų nepakaktų pragyventi mėnesiui, o kas penktam – viena–dviem mėnesiams. 17 proc. finansinės pagalvės pakaktų pusei metų ar metams, 8 proc. nurodo, kad jokių santaupų neturi.
Apklausą „Luminor“ užsakymu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje lapkričio mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“, kiekvienoje šalyje apklaususi apie tūkstantį 18–74 metų žmonių.
(be temos)