Ūkininkai gali kreiptis dėl 40 mln. eurų paskolų

Lėšos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti, pranešė Finansų ministerija.
„Reaguodami į situaciją, kurią sukėlė konfliktas Artimuosiuose Rytuose, ir siekdami kuo operatyviau atliepti žemės ūkio bei žuvininkystės sektoriaus poreikius, inicijavome tikslines tiesiogines apyvartines paskolas ūkininkams“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Anot pranešimo, paskolos ūkininkams ir žuvininkystės srities atstovams teigiamai veiks tiek trumpuoju laikotarpiu, tiek padės amortizuoti galimas ilgesnes krizes, jeigu konfliktas Irane užsitęstų.
„40 mln. eurų paskolų schema padės užtikrinti veiklos tęstinumą, išlaikyti konkurencingumą ir stiprinti viso sektoriaus finansinį stabilumą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis“, – pranešime sakė žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Paskolos skirtos tiems, kurie neturi galimybės gauti finansavimo rinkoje ir gali pateikti bent vieną finansų įstaigos atsisakymą finansuoti, taip pat nukentėjusiems nuo stichinių meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo.
„Tai pirmosios paskolos žemės ūkio sektoriui, kurias ILTE teiks tiesiogiai, todėl klientams tikimės užtikrinti paprastesnį ir aiškesnį finansavimo procesą“, – pranešime sakė ILTE valdybos narys ir Veiklos plėtros tarnybos vadovas Tadas Gudaitis.
Minimali paskolos suma siekia 10 tūkst. eurų. Ūkio subjektams, pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti, gali būti suteikta iki 500 tūkst. eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems – iki 250 tūkst. eurų.
Paskolos gali būti teikiamos ne ilgiau kaip trejiems metams. Taip pat gali būti taikomas paskolos grąžinimo atidėjimas nuo 6 iki 12 mėnesių bei iki 6 mėnesių palūkanų mokėjimo atidėjimas.
Nuo stichinių meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems klientams taikoma fiksuota 2 proc. metinė palūkanų norma, kai paskolos terminas siekia iki 12 mėnesių, ir 2,5 proc. – kai paskolos terminas yra nuo 13 iki 36 mėnesių. Kitais atvejais taikoma rinkos sąlygas atitinkanti kintamoji palūkanų norma.
25 mln. eurų numatoma skirti žemės ūkio atstovams, nukentėjusiems nuo stichinių gamtos reiškinių arba patiriantiems laikinų sunkumų dėl rinkos kainų svyravimo, 15 mln. eurų – negalintiems gauti finansavimo rinkoje.
