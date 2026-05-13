Užimtumo tarnyba: balandį – 16 tūkst. laisvų darbo vietų

„Kovą 45,8 proc. išaugęs darbo pasiūlymų skaičius pranoko pastarųjų dvejų metų rodiklius: pernai tokiu metu laisvų darbo vietų skaičius augo 25,1 proc., užpernai – 12,7 proc.
Statybos, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose darbo pasiūlymų pasirinkimas – dvigubai didesnis nei žiemą“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos duomenų analitikė Audronė Butkienė.
Užimtumo tarnybos duomenimis, didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Laisvų darbo vietų skaičius šiame sektoriuje antrą mėnesį iš eilės perkopė 3 tūkst. ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringą.
Daugiausiai ieškota plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorių, medienos ir metalo apdirbimo staklių operatorių, maisto produktų gamybos mašinų operatorių, krovinių platformų ir krautuvų operatorių, kepėjų ir konditerių, mėsos ir žuvies pusgaminių ruošėjų, sandėliavimo tarnautojų, šaltkalvių, siuvėjų, suvirintojų ir kt.
Statybų sektoriuje kovą taip pat paskelbta rekordiškai daug – beveik 2 tūkst. – laisvų darbo vietų. Balandį paklausa šiame sektoriuje išliko aukšta – reikėjo 1,8 tūkst. darbuotojų. Daugiausiai ieškota vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojų, kelininkų, elektrikų, betonuotojų, apdailos montuotojų, ekskavatorininkų, grindų ir plytelių klojėjų, nedidelių pastatų statytojų, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojų ir kt.
Pasak A.Butkienės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą vykdantys darbdaviai intensyviai ruošiasi lauko kavinių atidarymui bei poilsiautojų srautams: Antrą mėnesį iš eilės skelbiama daugiau nei po tūkstantį apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų darbo pasiūlymų.
Šiame sektoriuje darbuotojų poreikis – didžiuosiuose šalies miestuose ir pajūrio kurortuose. Daugiausia ieškoma virėjų, virtuvės pagalbininkų, padavėjų, barmenų, kambarių tvarkytojų, valytojų.
Įprastas pavasario darbuotojų paklausos augimas fiksuojamas ir žemės bei miškininkystės sektoriuje. Čia kovą ieškota 700 darbuotojų, balandį – 600.
Žemės ūkyje ieškant kvalifikuotų darbuotojų paklausiausi buvo žemės ūkio mašinistai – per du mėnesius jiems paskelbta beveik 200 laisvų darbo vietų. Po kelias dešimtis darbo pasiūlymų – kvalifikuotiems miškų ūkio darbininkams, kvalifikuotiems gyvulių augintojams, maisto produktų gamybos operatoriams, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojams.
