 Vaičiūnas Briuselyje aptars energetinį saugumą, IAE uždarymo finansavimą

Vaičiūnas Briuselyje aptars energetinį saugumą, IAE uždarymo finansavimą

2026-01-14 06:44
BNS inf.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį lankysis Briuselyje, kur aptars daugiametę finansinę programą, energetinį saugumą bei Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymo finansavimą.

Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas / R. Riabovo / BNS nuotr.

Vizito metu bus aptariami klausimai, susiję su naujos 2028–2034 metų ESs daugiametės finansinės programos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) reglamento derybomis, kritinės energetikos infrastruktūros apsauga ir atsparumo didinimu bei IAE eksploatavimo nutraukimo finansavimu, pranešė ministerija.

„Ministras aptars Lietuvos prioritetus užtikrinant energetinį saugumą, regiono kritinės energetikos infrastruktūros atsparumą fizinėms, kibernetinėms ir hibridinėms grėsmėms, taip pat energetikos projektų finansavimo tvarumą“, – teigiama pranešime.

Ministras susitiks su EK Energetikos vadove Ditte Juul Jorgensen (Dite Jul Jorgensen), EK konkurencingumo vadove Anna Colucci (Ana Koluči) bei europarlamentarais.

Šiame straipsnyje:
Žygimantas Vaičiūnas
Briuselis
energetinis saugumas
IAE uždarymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų