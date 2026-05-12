Vaitiekūnas dėl gyventojų užimtumo: tai jau kelia nerimą

„Jeigu išskirti tokią ekonomikos vietą, kuri kelia daugiau nerimo, tai yra nedarbo lygis. Iš tikrųjų jis Lietuvoje ganėtinai stabiliai aukštas yra. Žinoma, tai nėra dar toks labai jau aukštas, bet vis tiek tai jau toks nerimą keliantis, nes apie 7 proc., netgi matome šiek tiek padidėjimą“, – parlamentarams antradienį teigė ministras.
K. Vaitiekūno žodžiais, galima daryti išvadą, kad žmonės aktyviau registravo savo kaip bedarbių statusą.
Ministras pabrėžė, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio.
„Reikėtų ieškoti kokių nors sprendimų, kad tuos žmones įtrauktume į darbo rinką. Tai yra ne tik iš makroekonominės pusės toks resursas neišnaudotas, bet ir iš žmogiškosios pusės, kai žmogus dirba, turbūt visai kitoks yra tas gyvenimas. Ir čia turbūt tikrai – problema, kuriai reiktų daugiau dėmesio mums skirti“, – teigė K. Vaitiekūnas.
BNS rašė, kad Užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės 1-ąją šalyje siekė 8,1 proc. – per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 proc. punkto. Buvo įregistruota 146,7 tūkst. bedarbio statusą turinčių žmonių – 5,4 proc. (8,4 tūkst.) mažiau nei prieš mėnesį.
