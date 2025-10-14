Vaitiekūnas dėl PVM mokėtojo ribos didinimo: tai būtų ganėtinai brangi priemonė

Anot jo, tai galėtų būti svarstoma įtraukiant kitas priemones, kurios atsvertų galimus biudžeto pajamų netekimus.
„Yra dvejopas klausimas – iš vienos pusės, Europos Komisijos leidimo dabar net nereikia, iki 85 tūkst. eurų ta riba galėtų būti didinama, iš kitos pusės – mūsų ministerijos vertinimas, kad tos ribos kėlimas, kiekvienas 10 tūkst. pakėlimas kainuoja 12 mln. eurų“, – susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija antradienį sakė ministras.
„Pagal mūsų skaičiavimus, tai būtų ganėtinai brangi priemonė, gerų aspektų joje taip pat yra, tad šitos lėkštutės ir svoriai yra panašūs“, – pridūrė jis.
Anot ministro, norint didinti PVM mokėtojo ribą reikėtų įvertinti verslo, pavyzdžiui, mažųjų bendrijų, apmokestinimo spragas.
„Pavyzdžiui, mažosios bendrijos, jei „Sodros“ įmokos bazė būtų padidinta nuo 50 iki 90 proc., tai kažkokios analogiškos priemonės galėtų būti įpintos, kad išsverti tą teigiamą naudą ir neigiamą. Manau, apie tai galima kalbėti, diskutuoti, bet bandant išlaviruoti ir rasti konsensusą, ne taip, kad viena pusė kažką gauna, kita netenka“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad komitetas nėra priėmęs bendro sprendimo, ar reikėtų keisti PVM mokėtojo ribą. Anot jo, apie tai gali būti diskutuojama, kai bus svarstomas kitų metų valstybės biudžetas.
Jis taip pat teigė, kad pirmiausia reikėtų sumažinti verslo rūšių skaičių.
„Nematau reikalo dabar didinti, jei pasižiūri, jau kelias parlamentines kontroles darėm, tos ribos jei tik nustatai 45 tūkst., tai ties 45 tūkst. viskas „lūžta“, ir po to dingsta, jei 60 tūkst. – irgi... Manau, turėtume pirmiausia verslo rūšių kiekį sumažinti, tada gal būtų galima sudėlioti ir tas ribas normaliau“, – BNS antradienį sakė A. Sysas.
BNS birželį rašė, kad „aušriečiai“ siūlė PVM mokėtojo ribą didinti iki 50 tūkst. eurų. Jų teigimu, smulkieji verslininkai bus labiau motyvuoti plėsti veiklą, nes daugiau pajamų galės būti apmokestinama paprastu fiksuoto dydžio mokesčiu. Tuo metu „valstietis“ Valius Ąžuolas siūlė „lubas“ kilstelti iki 55 tūkst. eurų.
Dabar PVM mokėtojo riba yra 45 tūkst. eurų – iki šios ribos pajamos verslo liudijimų turėtojams dabar nėra apmokestinamos, mokamas tik fiksuotas pajamų mokestis, prilyginamas verslo liudijimo kainai – suma priklauso nuo pasirinktos veiklos rūšies ir gali svyruoti nuo vieno euro iki 720 eurų per metus.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2024 metais su verslo liudijimais bent vieną dieną veikė 101,3 tūkst. gyventojų, 2023 metais – 99,7 tūkst., o 2022 metais – 93,8 tūkst.
