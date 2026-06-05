Vaitiekūnas su Finansų ministerijos delegacija dalyvauja metiniame ERPB susitikime Rygoje

Kaip pranešė ministerija, vizito metu ministras dalyvaus Lietuvos ambasados Latvijoje organizuojamame susitikime su verslo atstovais, susitiks su Vokietijos centrinio banko „Deutsche Bundesbank“ valdybos nariu Burkhardu Balzu, su kuriuo aptars dabartinius ekonominius iššūkius, aktyvesnį bendradarbiavimą fintech srityje.
Taip pat kartu su Baltijos šalių finansų ministrais ir ERPB prezidente Odile Renaud Basso pasirašys atnaujintą memorandumą dėl Baltijos regiono kapitalo rinkos plėtros.
„Džiugu, kad ERPB metinis susitikimas vyksta Rygoje – tai dar kartą patvirtina svarbų banko vaidmenį stiprinant mūsų regiono ekonominį atsparumą“, – pranešime teigė K. Vaitiekūnas.
Pasak jo, bankas nuo karo pradžios Ukrainoje investavo beveik 10 mlrd. eurų, kurie prisidėjo prie šalies ekonomikos ir privataus sektoriaus gyvybingumo.
Ministerijos teigimu, šeštadienį vyks ERPB Valdytojų tarybos plenarinė sesija, kurioje bus aptariama banko veikla ir ateities perspektyvos Ukrainoje, banko vaidmuo remiant konfliktų paveiktas ekonomikas bei ekonominio valdymo stiprinimas, diskutuojama apie banko finansinius rezultatus ir kitus veiklos klausimus.
Baltijos šalių investicinėje sesijoje bus diskutuojama, kaip Lietuva, Latvija ir Estija išlieka vienu dinamiškiausių ir atspariausių regionų Europoje, pasižyminčiu stipriais ekonominiais pagrindais, inovacijomis ir palankia verslo aplinka.
Pasak ministro, siekiant išlaikyti konkurencingumą būtina kryptingai pritraukti investicijas į strateginius sektorius – kapitalo rinkų gilinimą, inovacijų ekosistemą, finansines technologijas, energetinį saugumą ir žaliąją pertvarką.
Po sesijos taip pat bus pasirašomas atnaujintas Pan-Baltic memorandumas.
2017 metais pasirašyto atnaujinto memorandumo tikslas – skatinti tolesnę Baltijos šalių kapitalo rinkos plėtrą.
Finansų ministerijos delegacija taip pat susitiks su Moldovos vicepremjeru ir Ekonomikos vystymosi ir skaitmenizacijos ministru Eugeniu Osmochescu, su JAV, Kanados delegacijomis, ERPB pirmuoju viceprezidentu Greg Guyett, Citi banko atstovais.
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