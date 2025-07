Verslui – aiški žinia: VMI su tuo nebesitaikstys

Per pirmuosius 2024 m. mėnesius Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išieškojo daugiau nei 45 mln. eurų po patikrinimų dėl PVM sukčiavimo ar vengimo – daugiau nei dvigubai daugiau nei visais 2023 m. (19 mln. eurų). Augant valstybės spaudimui mažinti šešėlį ir surinkti papildomų lėšų į gynybos fondą, VMI kontrolė ne tik griežtėja – ji tampa vis labiau neatsiejama nuo kasdienio verslo proceso. Tai signalas verslui: net ir nedidelės klaidos deklaracijose ar apskaitoje gali turėti rimtų pasekmių. Be to, šiemet ne tik įsteigtas Gynybos fondas, bet ir siūloma jo lėšas didinti – ištraukiant iš šešėlio apie 2 mlrd. eurų, įskaitant nesumokėto PVM dalį. Teisės firmos „Sorainen“ partnerė, Mokesčių komandos vadovė Lietuvoje Indrė Ščeponienė įsitikinusi, jog tokiame kontekste tikėtis supratingumo ar lankstumo iš VMI būtų naivu.