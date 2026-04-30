VERT: keisis prijungimo prie dujų tinklų įkainiai

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) įkainis už prijungiamą atstumą iki vieno metro mažėja 6 proc. (48,16 euro) ir sieks 726,23 euro už metrą. Tarifas už kiekvieną papildomą metrą mažinamas apie 5 proc. (3,23 euro) iki 63,03 euro, ketvirtadienį BNS pranešė VERT.
Įkainiai apskaičiuoti VERT anksčiau balandį patvirtinus atnaujintą prijungimo įkainių metodiką.
Pagal ją dujų vartotojams, kurių namas yra netoli skirstymo tinklų, įvedama lengvata – jei prijungimo prie dujų taškas yra iki 150 metrų atstumu nuo skirstymo sistemos, mokės 60 proc. įkainio, padauginto iš atstumo, o jei taškas nutolęs daugiau nei 150 metrų, už likusią dalį jie turės padengti visas faktines išlaidas.
VERT narys Karolis Januševičius sako, kad nauja metodika padės namų ūkiams aiškiau įsivertinti investicijas į prisijungimą prie tinklo.
Naujausi komentarai