 VERT: keisis prijungimo prie dujų tinklų įkainiai

2026-04-30 16:29
BNS inf.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) sumažino įkainius, kuriuos nuo birželio mokės prie gamtinių dujų sistemos prisijungiantys buitiniai vartotojai.

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) įkainis už prijungiamą atstumą iki vieno metro mažėja 6 proc. (48,16 euro) ir sieks 726,23 euro už metrą. Tarifas už kiekvieną papildomą metrą mažinamas apie 5 proc. (3,23 euro) iki 63,03 euro, ketvirtadienį BNS pranešė VERT.

Įkainiai apskaičiuoti VERT anksčiau balandį patvirtinus atnaujintą prijungimo įkainių metodiką.

Pagal ją dujų vartotojams, kurių namas yra netoli skirstymo tinklų, įvedama lengvata – jei prijungimo prie dujų taškas yra iki 150 metrų atstumu nuo skirstymo sistemos, mokės 60 proc. įkainio, padauginto iš atstumo, o jei taškas nutolęs daugiau nei 150 metrų, už likusią dalį jie turės padengti visas faktines išlaidas.

VERT narys Karolis Januševičius sako, kad nauja metodika padės namų ūkiams aiškiau įsivertinti investicijas į prisijungimą prie tinklo.

