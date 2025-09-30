Veterinarijos tarnyba konfiskavo 25 netinkamomis sąlygomis laikytus gyvūnus

Kaip antradienį pranešė VMVT, tarnybai atėjus patikrinti gyvūnų laikymo sąlygų, moteris nenorėjo pareigūnų įsileisti. Todėl, gavę teismo leidimą ir pasitelkę policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, jie duris atidarė priverstinai.
Tikrinimo metu bute rasta 17 kačių, šeši šunys, triušis ir papūgėlė. Dalis kačių buvo laikomos ankštuose narvuose, trys katės ir triušis – transportavimo boksuose, kai kurios katės rastos tualeto bei vonios patalpose, visiškoje tamsoje.
Pasak VMVT, tualete, vieno kvadratinio metro plote, laikytos dvi katės, vonios kambaryje aptikta viena suaugusi katė ir penki kačiukai. Maitinimo indai visuose narvuose ir patalpose buvo tušti, kraiko dėžės perpildytos išmatų.
Du šunys laikyti 0,4 kvadratinio metro ploto narve, dar trys šunys rasti paslėpti užsegtame moteriškame rankinuke, padėtame po įvairiais daiktais. Visi metaliniai narvai buvo surūdiję ir nešvarūs.
Anot tarnybos, patalpos buvo užverstos daiktais, virtuvėje sukauptos šiukšlės skleidė nemalonų kvapą, visame bute tvyrojo aitrus išmatų ir šlapimo tvaikas. Dalis gyvūnų buvo akivaizdžiai sulysę, buvo matyti paviršinės žaizdos, kailiuose pastebėtos blusos.
Patikrinimo metu nustatyta, kad iš visų gyvūnų poodinėmis mikroschemomis suženklinti penki šunys ir viena katė, tačiau tik du šunys buvo registruoti laikytojos vardu, visi kiti – kitų asmenų vardu.
Anot veterinarijos tarnybos, gyvūnų laikytoja pareigūnų atžvilgiu elgėsi įžūliai, šaukė, mėgino slėpti gyvūnus, o vieną katę bandė uždengti stora antklode.
Visi bute rasti gyvūnai paimti ir perduoti gyvūnų globos įstaigai.
„Ši situacija atskleidžia sudėtingą gyvūnų kaupimo problemą. Nepaisant draudimų ir teismo sprendimų, gyvūnai nuolat patenka į šio asmens rankas, kur yra laikomi netinkamomis sąlygomis. Tokiais atvejais labai svarbus visuomenės budrumas – prieš dovanojant ar parduodant gyvūną būtina pasidomėti žmogumi, įvertinti bei pamatyti, kokias gyvenimo sąlygas suteiks būsimas šeimininkas“, – cituojamas VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
Šis asmuo VMVT žinomas daugiau nei dešimtmetį dėl polinkio kaupti gyvūnus ir jų nepriežiūros.
2020 metais iš jos jau buvo konfiskuoti visi augintiniai, pradėta administracinio nusižengimo byla dėl žiauraus elgesio. Po trijų metų teismo sprendimu jai uždrausta laikyti gyvūnus, tačiau gyvūnų paėmimai iš buto pakartotinai vyko kiekvienais metais.
Šiais metais Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skyrė nuobaudą ir nustatė draudimą dvejus metus laikyti augintinius.
