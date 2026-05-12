Vidutinis atlyginimas bruto pernai augo 8,5 proc., neto – 7,8 proc.

Viešajame sektoriuje atlyginimas prieš mokesčius per metus augo 7,9 proc., privačiame – 8,6 proc. Tuo metu darbo užmokestis „į rankas“ viešajame sektoriuje didėjo 7,4 proc., privačiame – 8,1 proc.
Praėjusiais metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių sudarė 2,41 tūkst. eurų. Viešajame sektoriuje jis sudarė 2,59 tūkst. eurų, privačiame – 2,34 tūkst. eurų.
Tuo metu vidutinis atlyginimas „į rankas“ sudarė 1,48 tūkst. eurų. Viešajame sektoriuje jis sudarė 1,58 tūkst. eurų, privačiame – 1,44 tūkst. eurų.
Realiojo darbo užmokesčio indeksas pernai, palyginti su 2024 m., buvo 103,9 proc.: viešajame sektoriuje – 103,5 proc., privačiame – 104,1 proc.
Per metus vidutinis mėnesinis darbo užmokestis prieš mokesčius išaugo visose ekonominėse veiklose nuo 2,9 proc. (kitoje aptarnavimo veikloje) iki 14,5 proc. (nekilnojamojo turto operacijų veikloje).
Agentūros duomenimis, darbo užmokesčio padidėjimui pernai įtakos turėjo padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA), biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalieji pareiginės algos koeficientai, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.
Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2025 m. sudarė 1,38 mln., iš jų viešajame sektoriuje – 373 tūkst. (27 proc.), privačiame – 1,01 mln. (73 proc.).
Vidutinis darbuotojų skaičius, palyginti su 2024 m., padidėjo 6,3 tūkst. (0,5 proc.): viešajame sektoriuje – 5,8 tūkst. (1,6 proc.), privačiame sektoriuje darbuotojų skaičius išliko beveik nepakitęs.
Labiausiai – 7 tūkst. (5,7 proc.) – vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įmonėse, o sumažėjo transporto ir saugojimo įmonėse – 6,6 tūkst. (4,1 proc.).
Praėjusiais metais ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius sudarė 230,2 tūkst., arba 16,6 proc. šalies ūkio darbuotojų, ir, palyginti su 2024 m., padidėjo 2,1 tūkst. (0,9 proc.).
