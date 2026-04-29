Vyriausybė svarsto leisti žemės ūkio kooperatyvams įsigyti „žaliojo“ dyzelino

Tokie įstatymo pakeitimai jau paruošti ir dabar derinami, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
„Įsiklausant į ūkininkus šiuo metu jau parengtas ir derinamas projektas dėl žymėto dyzelino įsigijimo galimybių žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms“, – skelbiama trečiadienį po premjerės Ingos Ruginienės susitikimo su Pieno gamintojų asociacija išplatintame pranešime.
Dabar kooperatyvai kaip juridiniai asmenys negali įsigyti tik žemės ūkyje naudojamo pigesnio dyzelino – jam taikomas lengvatinis akcizo tarifas.
Kaip rašė BNS, siekiant kiek atpiginti itin smarkiai dėl karo Artimuosiuose Rytuose pabrangusį dyzeliną, Seimas nusprendė dviem mėnesiams sumažinti jo akcizą – tai turėtų maždaug šešiais centais atpiginti šį kurą.
Pataisomis pakoreguotas ne tik standartinis, bet ir žemės ūkyje naudojamas dyzelinas, kurio galutinis akcizas sumažintas iki 35 eurų už 1 tūkst. litrų.
