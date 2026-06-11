Vyriausybė – už mažesnę biurokratiją saulės ir vėjo elektrinių projektų plėtotojams

„Lietuvos energetikos sektorius sparčiai keičiasi – auganti atsinaujinančios energetikos generacija reikalauja lankstesnio reguliavimo, kuris leistų užtikrinti tolesnę plėtrą, išlaikant sistemos stabilumą ir investicinį patrauklumą“, – pranešime sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Siekiama supaprastinti projektų plėtros ir leidimų išdavimo procedūras, atsisakyti perteklinių reikalavimų bei užtikrinti aiškesnį reguliavimą.
Tam numatomos naujos Energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) funkcijos, susijusios su energetikos įmonių priežiūra ir patikimumo kontrole.
Siūloma įpareigoti perdavimo ir skirstymo sistemos operatorius sudaryti ir palaikyti įrenginių, įrangos ir medžiagų rezervą, kuris leistų greičiau atkurti tinklų veiklą po avarijų ir sutrumpintų stambių projektų prijungimo prie tinklų terminus.
Numatoma, kad leidimų plėtoti pajėgumus galiojimas galėtų būti pratęstas vieną kartą iki 48 mėnesių, taip suteikiant daugiau laiko projektų įgyvendinimui, ateityje augant elektros suvartojimui.
Būtų mažinamas tinklų operatoriui mokamas prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis – nuo 50 iki 25 eurų už 1 kilovatą (kW), o jau sumokėtos sumos būtų perskaičiuotos.
Pakeitimais taip pat būtų suteikiama galimybė keisti plėtojamos technologijos rūšį arba vietoje elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengti vartojimo objektus, peržiūrimas tiesioginės linijos reguliavimas, sudarant daugiau galimybių tokios infrastruktūros plėtrai bei didelių elektros vartotojų atėjimui į rinką.
Be to, siūloma nustatyti, kad gyventojų kuriamoms energetikos bendrijoms, kurios planuoja įsirengti iki 100 kW galios atsinaujinančius šaltinius naudojančius gamybos įrenginius ir veikti gaminančių vartotojų parkų principu, nebus reikalingi leidimai.
Anot Energetikos ministerijos, siūlymai parengti atsižvelgiant į pasikeitusią rinkos situaciją – reikšmingai išaugusį planuojamų saulės ir vėjo elektrinių projektų portfelį bei sumažėjusias elektros realizavimo kainas, kurios mažina ekonominį naujų projektų tvarumą.
Siekiama sudaryti sąlygas projektų plėtotojams lanksčiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir užtikrinti ilgalaikį projektų įgyvendinimą.
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